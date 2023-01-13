〈房產〉開發案一地難求 商仲估2023政府招商案可望續熱

據財政部促參司統計，2022 年民間參與公共建設投資案共簽約 114 件，總金額以 2685 億元創新高，公共建設招商成績亮眼，商仲業者認為，此一現象顯示透過參與政府招商案已成為開發商取得可開發土地的重要途徑之一，預期 2023 年可望持續熱絡。

同時，台灣六都捷運建設大步前進，TOD 開發是政府打造永續城市的重要手段，仲量聯行預期今年有超過 15 個招商案公告，在整體不動產市場景氣轉趨保守下，投資人在選擇投資標的上將更為謹慎，由於捷運聯開具有交通區位優勢，未來投資人將會留意相關投資商機。

依仲量聯行統計，在 2022 年民間參與公共建設投資 2685 億元簽約案中，超過 60 億元以上的投資案共計 13 件，即占總金額 2685 億元的 80%，投資開發型態包括公辦都更、捷運土開、地上權及促參等。

在政府大力推動都更政策，加上用地取得困難，公辦都更案土地產權相對單純，加上政府協助推動，去年公辦都更大豐收，其中包括高雄特貿三三基地投資金額達 620 億元、台北市 E1E2 公辦都更 300 億元及國都中心行二行三 266 億元等。

展望 2023 年，仲量聯行策略顧問部副總經理侯文信表示，認為政府招商案有三大趨勢，包括大台北一地難求、政府招商案持續熱燒，同時減碳政策蓄勢待發，民間參案優先落實，同時捷運聯開打造永續交通城市。