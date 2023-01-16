手機CIS價格急跌 韋爾半導體去年提列逾60億元存貨跌價損失

CIS 大廠上海韋爾半導體公告去年業績預測，由於整體市場需求下滑、價格競爭加劇，手機 CIS 的可變現凈值降低，因此第四季持續提列存貨跌價損失，預計全年提列總金額高達人民幣 13.4-14.9 億元，折合新台幣約當 60.53-67.3 億元。

韋爾表示，去年受全球新冠疫情、地緣政治緊張局勢及市場需求低迷等影響，以智慧型手機為代表的等消費電子衝擊較為嚴重，也對主要業務產生較大影響，部分產品出貨量下滑、產品售價也承壓，壓抑公司營收、毛利率較前年下滑。

尤其智慧型手機等消費電子市場競爭加劇，部分產品單價下滑，因此在去年前三季針對可變現凈值低於成本及部分庫齡較長的產品，計劃提列存貨跌價損失約人民幣 4.9286 億元。

韋爾補充，儘管去年第四季庫存水位已有明顯下降，但消費電子市場需求仍不如預期，供應鏈庫存去化壓力持續上升，價格競爭進一步加劇，部分產品如手機的 6400 萬畫素感測器的可變現凈值預期持續降低，出於謹慎角度考慮，將持續提列存跌價準備，預計全年存貨跌價損失約人民幣 13.4 億元至 14.9 億元。

依上述數據推算，韋爾光在第四季就提列將近人民幣 8.5 億元至 10 億元的存貨跌價損失，也造成全年獲利驟降。

韋爾預期，去年歸屬於上市公司股東的淨利潤為 8-12 億元，較去年大幅下降 73.19-82.13%；扣除非經常性損益後，預計實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為 0.9-1.35 億元，更較去年同期驟降 96.63-97.75%。