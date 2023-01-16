〈餐飲需求大爆發〉王品春節訂位近9成滿 將加速拓二三線城市版圖

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (16) 日指出，今年春節聚餐需求熱絡，旗下餐廳訂位已近 9 成滿，同時，1 月已陸續開出 2 家品田牧場、1 家藝奇，正全力擴大在國內二三線城市的布局密度，營運動能持續加溫。

王品指出，旗下 24 品牌、逾 300 家門店遵循往例僅休除夕 1 日，大年初一將開門迎客，旗下品牌連假期間訂位熱絡，目前已達到 80-90% 滿，1 月業績動能高漲。

王品近來也加快展店中，「藝奇和牛岩板燒 日本料理」第 11 家門店進駐南紡購物中心。

而王品旗下「品田牧場」在品牌成功轉型後，1 月陸續於桃園八德、雲林斗六家樂福連開 2 家新據點，全力擴大在二三線城市的據點密度。

王品說明，品田牧場品牌改裝後，提供有人氣歡樂吧，並強調明亮跳色裝潢和開放式座位，希望藉此擴大搶攻上班族群和年輕的學生客群。

品田牧場成立於 2007 年，近年並未明顯展店，此次一口氣開出 2 家，全台達 14 家據點，王品表示，經過成功轉型，客群從家庭客拓展至年輕上班族、學生族群，並加強與商場通路互動，而新門店選擇落腳桃園八德、雲林斗六，主要是看好在地的商圈發展潛力。

不僅如此，看準冬日推升鍋物品牌業績，王品日前新開出 12MINI 新莊輔大、桃園龜山拓點，聚日式鍋物也插旗雲林斗六，持續挹注營運動能。

展望 2023 年，王品強調已全面調薪，並祭出獎金、福利調升計畫，將持續招募餐飲人才，以因應全年目標展店 30-50 店所需。

王品也透露，今年鎖定高價鍋物或鐵板燒業態，預計再新開 2-3 個品牌。