盤中速報 - 矽力-KY(6415)急拉2.13%報527.0元，成交527張

矽力-KY(6415-TW)近5分K漲速2.13%，16日09:15報527.0元，成交527張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

矽力-KY(6415-TW)近5日股價上漲4.75%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲7.45%。台灣加權指數上漲3.14%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+533 張
  • 外資買賣超：+298 張
  • 投信買賣超：+253 張
  • 自營商買賣超：-18 張
  • 融資增減：-178 張
  • 融券增減：+8 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+22.76%

$12,276

原投組報酬率

+15.62%

$11,562

投組標的成分

  • 40%

    和康生

    1783

  • 20%

    光罩

    2338

  • 20%

    德微

    3675

  • 10%

    東哥遊艇

    8478

  • 10%

    摩根新興日本基金

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞