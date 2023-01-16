盤中速報 - 矽力-KY(6415)急拉2.13%報527.0元，成交527張

矽力-KY(6415-TW)近5分K漲速2.13%，16日09:15報527.0元，成交527張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
矽力-KY(6415-TW)近5日股價上漲4.75%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲7.45%。台灣加權指數上漲3.14%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+533 張
- 外資買賣超：+298 張
- 投信買賣超：+253 張
- 自營商買賣超：-18 張
- 融資增減：-178 張
- 融券增減：+8 張
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投組標的成分
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