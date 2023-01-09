電子成交比突破6成 台股早盤漲逾200點站上14600點

外資回來了嗎？台股今 (9) 日開高走高，在電子權值股領軍下，金融、汽車、紡織等傳產股助攻下，推升早盤大漲逾 240 點，指數一路從 14500 點一路上攻，盤中高點站上 14600 點關卡。

搭美股反彈順風車，台股早盤開高走高，包括半導體、IC 製造、網通、金融、汽車等族群相對受買盤青睞，其中電子族群占整體成交比重回升至 6 成以上；相較之下運輸、觀光、光電則偏弱整理。

權王台積電 (2330-TW) 早盤以 468 元開出後，盤中股價帶量走揚，盤中高點站上 474.5 元，股價越過月線與半年線反壓；聯電 (2303-TW)、鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 股價同樣在買單敲進下帶動股價走揚。

半導體早盤股價強勢表態，矽力 - KY(6415-TW) 早盤強漲 6% 以上後，一路朝漲停挺進，早盤暫收在 532 元，采鈺 (6789-TW)、晶心科 (6533-TW)、創意 (3443-TW)、力智 (6719-TW) 早盤勁揚逾 3% 以上。

IC 族群中包括環球晶 (6488-TW)、IET-KY(4971-TW)、漢磊 (3707-TW)、合晶 (6182-TW)、嘉晶 (3016-TW)、旺宏 (2337-TW) 股價早盤同步走揚。

汽車族群中劍麟 (2228-TW)、裕隆 (2201-TW) 早盤大漲逾 3%，瑞利 (1512-TW)、英利 - KY(2239-TW)、江申 (1525-TW)、中華 (2204-TW)、和泰車 (2207-TW) 早盤也有 1% 以上漲幅。

運輸族群相對弱勢，貨櫃三雄長榮 (2603-TW) 早盤跌逾 1%，萬海 (2615-TW)、陽明 (2609-TW) 股價早盤則在平盤下整理；航空雙雄華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW) 相對有撐，早盤股價漲逾 1%。

