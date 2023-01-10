盤中速報 - 矽力-KY(6415)急跌-2.29%報515.0元，成交1,119張

矽力-KY(6415-TW)近5分K跌速2.29%，10日09:17報515.0元，成交1,119張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
矽力-KY(6415-TW)近5日股價上漲21.88%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲7.64%。台灣加權指數上漲4.35%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+742 張
- 外資買賣超：+508 張
- 投信買賣超：+201 張
- 自營商買賣超：+33 張
- 融資增減：-235 張
- 融券增減：+46 張
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