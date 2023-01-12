盤中速報 - 矽力-KY(6415)急跌-2.27%報518.0元，成交338張

矽力-KY(6415-TW)近5分K跌速2.27%，12日09:03報518.0元，成交338張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

矽力-KY(6415-TW)近5日股價上漲14.66%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲7.74%。台灣加權指數上漲3.89%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,007 張
  • 外資買賣超：+808 張
  • 投信買賣超：+185 張
  • 自營商買賣超：+14 張
  • 融資增減：-196 張
  • 融券增減：+24 張

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