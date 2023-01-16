盤中速報 - 國際中橡(2104)急跌-2.51%報19.85元，成交668張

國際中橡(2104-TW)近5分K跌速2.51%，16日09:04報19.85元，成交668張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

國際中橡(2104-TW)近5日股價上漲1.27%，所屬產業為橡膠工業，相關橡膠類指數下跌0.46%。台灣加權指數上漲3.14%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,120 張
  • 外資買賣超：+2,030 張
  • 投信買賣超：-1 張
  • 自營商買賣超：+91 張
  • 融資增減：-286 張
  • 融券增減：-3 張

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