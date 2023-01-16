盤中速報 - 台光電(2383)急跌-2.28%報171.5元，成交965張

台光電(2383-TW)近5分K跌速2.28%，16日09:06報171.5元，成交965張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
台光電(2383-TW)近5日股價上漲1.98%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲1.38%。台灣加權指數上漲3.14%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+711 張
- 外資買賣超：+628 張
- 投信買賣超：+44 張
- 自營商買賣超：+39 張
- 融資增減：-55 張
- 融券增減：-85 張
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