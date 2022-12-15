國際中橡碳黑Phenix廠暫停營運 將提資產減損約3.6億元

國際中橡 (2104-TW) 今 (15) 日公告，調整旗下碳黑事業 (Continental Carbon) 美國布局，子公司 Continental Carbon Company(CCC)將主動暫停 Phenix 廠營運，影響北美碳黑產能約 30%，由於另外兩廠產能利用率都有提升空間，預期影響不大，不過 Phenix 廠停產須提列資產減損損失估 1200 萬美元(約新台幣 3.6 億元)，恐影響第四季獲利表現。

CCC 為遵循美國空汙法，在 2015 年 3 月 24 日與美國 EPA 簽定和解協議，約定今年前在旗下奧克拉荷馬州龐卡城 Ponca 廠、德克薩斯州晨曦 Sunray 廠及阿拉巴馬州鳳凰城 Phenix 廠建置 AQCS 相關環保設備，符合二氧化硫 (SO2)、氮氧化物 (NOx)、懸浮粒子等排放標準，目前 Sunray 廠及 Ponca 廠設備均已建置完成。

不過，Phenix 廠因承包商工期延宕及國際物料持續上漲，還需投入上億美元的資金，營運投報率不符效益，因此決議不繼續建置 Phenix 廠與美國 EPA 原約定的 AQCS 環保設備，並以其他方案替代，也持續與 EPA 溝通申請展延及修改計畫。

CCC 董事會在美國時間 12 月 14 日決議，若今年底前未能取得 EPA 同意展延，將主動暫停 Phenix 廠生產營運，並遵循當地法規辦理，同時也持續努力爭取最有利的方案及結果。

國際中橡表示，Phenix 廠產能約佔 CCC 30% 產量，但 Ponca 廠及 Sunray 廠尚有產能利用率提升空間，因此優化兩廠生產效率後，對北美市場營運影響不大。

國際中橡強調，此次除考量投資人利益及全球氣候變遷，也是因應碳減排做出的重要決定，兼顧公司長期營運及環境影響共同考量。

此外，國際中橡面對地緣政治因素，全球供應鏈進行重組及區域分工發展，為更有效服務全球客戶，碳黑事業布局也陸續拓展印度及土耳其廠區，其中，印度新廠古吉拉特廠 10 月已順利投產，是印度的第二個生產基地；至於與土耳其工業集團 OYAK 合資的土耳其廠，也已啟動建廠，預計 2024 年完成，為土耳其首座碳黑廠，兩廠合計產能 30 萬噸，可服務歐洲及亞洲需求。