國際中橡印度新廠已投產 估明年碳黑需求不如今年

國際中橡 (2104-TW) 今 (14) 日召開法說會，總經理黃柏松指出，印度新廠已於 10 月投產，使中橡成為印度第三大碳黑供應商，土耳其新廠則將瞄準歐洲車廠商機。董事長辜公怡認為，明年整體碳黑需求恐不如今年，但台灣、美國及印度市場毛利率仍可望持穩。

展望明年，辜公怡表示，明年全球經濟應是下行，碳黑需求可能不如今年，台灣、美國與印度市場相對持穩，中國市場則有待觀察；至於孤兒藥專利和解金方面，將認列至專利到期日、明年的 2 月。

黃柏松指出，今年 2 月爆發俄烏戰爭以來，國際間對俄羅斯制裁及貿易限制措施，加上國際油價大幅攀升、物流運輸危機隨之而來的斷鏈，帶動國際碳黑需求。其中美國地區銷量持續受惠替換胎需求成長，印度、台灣地區也持穩，中國地區則受鋼鐵減產、運輸受限影響。

海外佈局方面，國際中橡印度新廠古吉拉特廠已於 10 月投產，為印度第二個生產基地，年產能 15 萬噸，並引進多項先進節能環保設備。黃柏松表示，古吉拉特廠投產後，中橡在印度兩廠年產能共達 23.5 萬噸。

黃柏松指出，與土耳其工業集團 OYAK 合資投入的土耳其廠已啟動建廠，年產能 15 萬噸，預計 2024 年完工，將成為土耳其首座碳黑廠，由於土耳其為歐洲五大汽車生產基地之一，鄰近的德國是全球汽車工業重鎮，地理位置優越，未來將首要瞄準歐洲車廠商機。

黃柏松強調，輪胎產業正加速循環經濟進程，指標廠訂立在輪胎中導入一定比例可持續材料的目標，公司短程目標是在碳黑製程導入可持續性材料，建立再生碳黑供應鏈，中程目標將透過與廢輪胎回收裂解廠商合作，開發環保循環碳黑技術。

黃柏松也預期，包括輪胎對碳黑需求，及碳黑廠開工率等，全球碳黑需求將在 2024 年回到疫情前水準。