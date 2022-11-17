盤中速報 - 國際中橡(2104)急拉2.43%報21.0元，成交1,649張

國際中橡(2104-TW)近5分K漲速2.43%，17日09:17報21.0元，成交1,649張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

國際中橡(2104-TW)近5日股價上漲1.76%，所屬產業為橡膠工業，相關橡膠類指數上漲0.52%。台灣加權指數上漲6.59%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,343 張
  • 外資買賣超：+1,930 張
  • 投信買賣超：+14 張
  • 自營商買賣超：+399 張
  • 融資增減：+69 張
  • 融券增減：+2 張

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