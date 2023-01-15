鉅亨速報 - Factset 最新調查：金像電(2368-TW)EPS預估下修至10.39元，預估目標價為120元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對金像電(2368-TW)做出2023年EPS預估：中位數由10.45元下修至10.39元，其中最高估值11.72元，最低估值9.53元，預估目標價為120元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|11.72
|13.22
|最低值
|9.53
|10.48
|平均值
|10.47
|11.78
|中位數
|10.39
|11.86
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|36,250,000
|39,822,750.98
|最低值
|34,362,301.68
|37,367,000
|平均值
|35,492,653.2
|38,902,692.4
|中位數
|35,640,000
|39,045,000
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|5.41
|3.82
|0.24
|0.42
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|26,607,474
|23,398,323
|18,990,719
|20,596,419
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2368/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。