鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯電(2303-TW)EPS預估下修至4.89元，預估目標價為50元

根據FactSet最新調查，共23位分析師，對聯電(2303-TW)做出2023年EPS預估：中位數由4.93元下修至4.89元，其中最高估值5.98元，最低估值4.22元，預估目標價為50元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|5.98
|6.46
|2
|最低值
|4.22
|2.84
|2
|平均值
|4.91
|5.01
|2
|中位數
|4.89
|4.9
|2
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|270,241,000
|297,854,212
|最低值
|231,216,000
|233,181,696.2
|平均值
|248,380,340.78
|266,765,186.54
|中位數
|247,227,000
|263,590,000
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|4.57
|2.42
|0.82
|0.58
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|213,011,018
|176,820,914
|148,201,641
|151,252,571
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2303/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。