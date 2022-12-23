烏總統澤倫斯基拜會拜登 烏克蘭戰爭爆發以來首次出訪

烏克蘭總統澤倫斯基周三（21 日）拜會美國總統拜登，並赴美國國會發表演說，這是他自烏克蘭戰爭爆發以來首場出國訪問，距離戰爭爆發日正好 300 天。

拜登在聯合記者會上再次宣布，將向烏克蘭提供「愛國者」防空導彈系統等約 18 億美元額外軍事援助，並表示美國國際開發署（USAID）當天已經承諾向烏克蘭提供超過 3.74 億美元緊急人道主義援助。

澤倫斯基表示，美方對烏克蘭的援助不是施捨，而是「投資」全球安全與民主，他把烏克蘭戰爭比擬為對抗納粹德國的第二次世界大戰，盼望華府加強援助烏克蘭。

澤倫斯基抵達白宮時，身著軍綠色圓領長袖運動衫、卡其褲及短靴，非傳統外交裝扮凸顯「戰時總統」風格。他在橢圓辦公室與拜登公開會談時，沒說烏克蘭語，直接以英文提出對這場戰爭的看法，以及對美方的感激。

「澤倫斯基前往華府尋求更多武器」，路透社周三以此為題報導稱，澤倫斯基高級顧問波多利亞克表示，澤倫斯基此行顯示烏美兩國的高度信任。他說：「此訪終結俄羅斯想證明我們的雙邊關係正在降溫的企圖。」波多利亞克還說：「當然，遠遠不止這些.…… 武器，武器，更多武器。重要的是親自解釋為什麼我們需要某些類型的武器，特別是裝甲車，最新導彈防禦系統和遠程導彈。」

美媒 CNN 報導，烏克蘭一直呼籲美方提供「愛國者」防空導彈系統，該系統在攔截彈道導彈和巡航導彈方面非常有效。美國官員透露，一旦有關計畫敲定，預料美方將在未來幾天內迅速發貨，烏克蘭人將在德國的美軍基地接受操作訓練。

俄國總統新聞秘書佩斯科夫當天則說：「武器供應繼續，供應範圍擴大，所有這些都將導致衝擊加劇，對烏克蘭沒任何好處。」