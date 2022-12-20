拜登政府擬推新規 讓LED燈取代所有傳統燈泡

拜登政府週一 (19 日) 發布一項擬議的燈泡效能草規，預計將有效地逐步幫助美國家庭淘汰使用省電燈泡 (CFL)，轉向節能、但可能更昂貴的 LED 燈。

美國能源部長 Jennifer Granholm 週一發布一項擬議的草規，計劃將美國燈泡的能效標準從每瓦 45 流明 (Lm) 提高到每瓦 120 流明 (Lm)，促使美國消費者轉向使用 LED 燈，預計 2025 年初 (拜登第一個任期結束之前) 完成該法案內容。

LED 燈泡 (左)、白熾燈泡 (中) 與省電燈泡 (CFL) (圖片：AFP)

白宮週一表示：「能源部今年早些時候實施一項短期內逐步淘汰白熾燈的計畫。而週一釋出的新草案也將加速從省電燈泡轉向到更高效、更持久的 LED 燈，這種燈泡可以節省大量成本。」

白宮估計，更嚴格的能源使用標準將讓美國家庭每年節省至少 100 美元，同時還可以減少溫室氣體排放，然而，新規也將讓製造商付出代價，估計此舉可能迫使製造商承擔 4.07 億美元的法規遵循成本。

美國民主黨多年來持續推動使用更節能的燈泡，但常遭到共和黨反對，白宮稱，這項新規是拜登政府發布的數十項新法規之一，藉此達到美國 2050 年前實現淨零排放的目標。

IKEA 在 2015 年開始只銷售 LED 燈泡，包括在美國的門市，但諸如沃爾瑪 (WMT-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、家得寶 (HD-US)、Lowe’s (LOW-US) 在內的幾乎所有主要零售商仍在銷售日光燈、白熾燈或鹵素燈。