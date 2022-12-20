拜登政府擬推新規 讓LED燈取代所有傳統燈泡

拜登政府週一 (19 日) 發布一項擬議的燈泡效能草規，預計將有效地逐步幫助美國家庭淘汰使用省電燈泡 (CFL)，轉向節能、但可能更昂貴的 LED 燈。
美國能源部長 Jennifer Granholm 週一發布一項擬議的草規，計劃將美國燈泡的能效標準從每瓦 45 流明 (Lm) 提高到每瓦 120 流明 (Lm)，促使美國消費者轉向使用 LED 燈，預計 2025 年初 (拜登第一個任期結束之前) 完成該法案內容。
白宮週一表示：「能源部今年早些時候實施一項短期內逐步淘汰白熾燈的計畫。而週一釋出的新草案也將加速從省電燈泡轉向到更高效、更持久的 LED 燈，這種燈泡可以節省大量成本。」
白宮估計，更嚴格的能源使用標準將讓美國家庭每年節省至少 100 美元，同時還可以減少溫室氣體排放，然而，新規也將讓製造商付出代價，估計此舉可能迫使製造商承擔 4.07 億美元的法規遵循成本。
美國民主黨多年來持續推動使用更節能的燈泡，但常遭到共和黨反對，白宮稱，這項新規是拜登政府發布的數十項新法規之一，藉此達到美國 2050 年前實現淨零排放的目標。
IKEA 在 2015 年開始只銷售 LED 燈泡，包括在美國的門市，但諸如沃爾瑪 (WMT-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、家得寶 (HD-US)、Lowe’s (LOW-US) 在內的幾乎所有主要零售商仍在銷售日光燈、白熾燈或鹵素燈。