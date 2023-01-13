英國11月GDP意外增長0.1% 有助避免陷入經濟衰退

受惠消費者支出增加，英國 11 月 GDP 意外增長 0.1%，這可能有助避免英國經濟在今年晚些時候陷入衰退。

英國國家統計局周五 (13 日) 表示，11 月份英國 GDP 增長 0.1%，此前經濟學家預期為下降 0.2%。截至 11 月的 3 個月，英國經濟萎縮 0.3%，符合市場預期。

統計局指出，世界盃足球賽促進了消費者業務的增長，也有助於抵銷罷工造成的衝擊。服務業整體增長快於預期，本月增長 2.1%，這幫助經濟擺脫了製造業下滑幅度超過預期的影響。

英國 GDP 在第三季出現下滑，根據歐洲普遍使用的連兩季萎縮的定義，如果第四季 (10-12 月) 還繼續為負，將被視為進入技術性衰退。統計局指出，在 11 月 GDP 增長之後，12 月只要負成長不到 0.5%，預計全季的 GDP 就不至於陷入萎縮。

這些數據可能會加強進一步升息的呼聲，英國央行目前正在辯論如何控制通膨，英國通膨徘徊在近 40 年來的最高水準附近。 央行此前預計，2022 年下半年經濟衰退，並將持續到 2024 年。

英國 11 月份運輸和郵政部門的產出分別下降了 4.7% 和 3.1%，這暗示英國罷工帶來的影響。

其他增長強勁的服務行業包括電信和電腦程式、社會工作和酒店業，因為人們外出觀看世界盃比賽。然而，由於人們是去觀看比賽而不是打比賽，體育活動的產出有所下降。