今年Q1消費支出續疲？四項全球貿易指標閃警訊

摩根大通、美國銀行在內等華爾街銀行周五 (13 日) 發布財報，均將美國經濟衰退視為基本假設，而從全球貿易角度來看，確實有幾項指標呼應這些 CEO 對總體經濟前景的看法，即今年第 1 季的消費者支出恐將持續疲軟。

貿易流量是觀察消費者支出和經濟的即時和前瞻性指標，它展現了商品供應、需求以及消費狀態。以下是值得投資人關注的四項指標。

指標一：倉庫庫存和費率

倉庫庫存是衡量消費健康狀況的一項很好的指標，旨在衡量倉庫中還有多少商品，當存放的商品越多，佔用的空間就越多，倉儲成本也會隨之增加。

根據 WarehouseQuote 的 Q1 倉庫定價指數報告，11 月和 12 月倉庫庫存未大幅下滑，導致倉儲費率仍處在高點。

為了避免 2021 年的交貨延遲情況重演，大量備戰 2022 年假期銷售季的商品，去年提前在 3 月至 5 月從中國運往美國，導致沃爾瑪 (Walmart)、目標百貨 (Target) 在內大型零售商的儲貨量大幅增加。

WarehouseQuote 行銷長 Jordan Brunk 表示，相較於到店購買，有更多消費者是在網路上消費，因此觀察整體產業表現，倉庫中的電商庫存實際上比實體店面庫存還要更多。

航運巨擘馬士基 (Maersk) 此前發布報告稱，面對高庫存水平以及全球經濟陷入衰退的可能性，預估今年需求將持續疲軟。

WarehouseQuote 則預期，在消費疲軟的背景之下，倉庫容量和空間不足將導致倉儲費率繼續處在高檔。

指標二：製造業訂單

CNBC 報導指出，由於庫存處在高檔且消費者需求不足，製造業訂單將持續下滑。

OL USA 執行長 Alan Baer 認為 Q1 仍將充滿挑戰，且當前製造業訂單恐減少四成。製造業訂單指的是工廠從公司收到的訂單。

指標三：海運訂艙

因工廠訂單減少，海運訂艙需求也跟著下滑，從下面的 SONAR Freightwaves 圖表便可看出，全球海運訂單正穩步減少。

全球海運訂單逐步下滑。(圖：CNBC)

由於美國高達九成的貿易是在海上進行，該國消費支出健康狀況與企業庫存狀態，可透過海運公司向全球運輸的產品數量進行追蹤。

指標四：海運航班

在製造業和海運訂單下滑的情況下，船舶輸量過多，但運輸需求不足，導致貿易航線海運費率急遽下降。

Xeneta 和 Sea-Intelligence 數據顯示，春節前夕，海運公司取消亞洲前往美西沿岸的貿易航線數量，是 2019 年同期的六倍多。

Xeneta 首席分析師 Peter Sand 說，在正常情況下，春節假期前夕很少會有停航的狀況發生，因此上述情況令人感到擔憂。

除了亞洲之外，其他主要貿易航線的砍班數也有所增加。從遠東到美國東岸的砍班數較去年同期大增 340%，亞洲到北歐的砍班數也暴增 715%。