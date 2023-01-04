等待Fed會議紀錄和重要經濟數據 10年期美債殖利率大跌

由於投資人等待 Fed 12 月會議紀錄的發布，這可能會暗示其貨幣政策方向，美國國債殖利率周三 (4 日) 下滑。

美東時間清晨 7 點 35 分，10 年期美國國債殖利率下跌 11.3 個基點至 3.679%。2 年期國債殖利率下降 6.6 個基點報 4.339%。

殖利率和價格走勢相反，1 個基點相當於 0.01 個百分點。

幾個關鍵數據將於周三公布，隨著經濟衰退的臨近，許多投資人希望對美國經濟前景有新的認知。

其中包括 12 月 ISM 採購經理人指數 (PMI)，該指數反映製造業的工廠活動是成長還是收縮，以及成長速度是多少。11 月數據為 2020 年 5 月以來首次收縮。

JOLT 職位空缺數據也將於周三公布，隨後將在本周稍後公布更多勞動市場數據。

投資人還將關注 Fed 12 月會議紀鄉鰻，以尋找有關央行對未來一年的經濟預期及其利率政策計劃的線索。在 12 月的最後一次會議之後，Fed 官員表示利率可能會繼續走高，並在整個 2023 年保持高點。

Fed 在整個 2022 年連續 4 次升息 75 個基點，隨後在 12 月的會議上升息 50 個基點。最近幾個月，投資人對這種步伐將拖累美國經濟陷入衰退的擔憂不斷蔓延。