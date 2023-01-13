標普全球：利率上升可能增加全球借貸支出8.6兆美元

標準普爾全球 (S&P Global) 周五 (13 日) 估計，央行升息可能使全球借款人在未來幾年承擔 8.6 兆美元的額外償債成本，並警告經濟活動因此放緩。

主要央行已在 2022 年創紀錄地升息 2,700 個基點以遏制高通膨，同時人們越來越擔心借貸成本上升會引發全球經濟衰退。

提供債務評級服務的金融情報公司標準普爾全球發表報告表示：「更高的利息支出已經給信譽較差的政府和企業以及低收入家庭帶來了壓力。」

該機構補充說，隨著債務成本增加，企業對新項目的要求回報率也在上升，這種趨勢將「抑制未來的商業活動量」，「利率上升和經濟放緩正在加重債務負擔。」

標準普爾全球在下周瑞士達沃斯世界經濟論壇之前發布的報告中補充指出，「為了減輕金融危機的風險，可能需要在支出和儲蓄之間進行權衡。」

標準普爾全球透過對價值 300 兆美元的全球債務增加 3 個百分點利率來估計 8.6 兆美元的額外利息支出。報告指出，大約 65% 的額外償債成本將由固定利率債券和貸款支付，因為它們可「隨著時間推移」進行再融資。

它還預測，到 2030 年，全球債務與 GDP 之比可能會從 2022 年 6 月的 349% 上升到 391%。這項比率是金融體系中槓桿風險的一個指標。