資管巨頭Jupiter：聯準會可能於年底前降息 迫使美債殖利率落至2%

英國資產管理公司 Jupiter Asset Management 表示，由於經濟衰退的風險變得更加真實，聯準會今年可能降息，並導致美債殖利率大幅下跌。

Jupiter Asset Management 駐倫敦基金經理 Ariel Bezalel 指出，聯準會自 1980 年代以來最激進的升息，所將引發的全球經濟衰退，可能導致 10 年期美債殖利率跌至 2%。

他表示，當前已有足夠的證據，來讓聯準會暫停升息，但如果聯準會不盡快讓步，他們很可能會導致一場嚴重的衰退。

由於聯準會在去年激進升息，以打擊數十年來最嚴重的通膨，美債遭遇了有記錄以來的最大年度虧損。10 年期美債殖利率在去年 10 月一度飆升至 4.34%，但隨著經濟衰退風險上升，目前這一數字已回落至 3.6% 左右。

儘管富達國際 (Fidelity International) 和瑞士百達財富管理 (Pictet Wealth Management) 等公司都看好美債反彈，但很少有機構像 Bezalel 這麼看漲。

Bezalel 的公司管理著 530 億美元資產，他看好美國、澳洲和南韓政府的債券，預計這些債券會在經濟低迷時獲利。

多位聯準會官員近期表示，他們預計基準利率將從目前的 4.25%-4.5% 上調至 5% 以上，並在一段時間內保持這一水位，但 Bezalel 相信，由於今年的經濟放緩將過於嚴重，隨著通膨走軟，將為聯準會可能由鷹派轉向鋪平道路，在今年年底前降息的機率很高。