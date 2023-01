日美對中出口管制立場存在差距 日本為何有所顧慮？

拜登政府去年 10 月祭出對中國的晶片出口管制措施,並呼籲盟國採取一致行動,儘管此前傳出日、荷兩國已同意就半導體製造設備,對中國實施新的管制措施,路透分析指出,日本和美國的立場似乎仍有差距。

隨著拜登即將在周五 (13 日) 會晤日本首相岸田文雄,說服日方加入限制中國取得晶片製造技術的行列,將成為這次會面的首要任務。

日本經濟產業大臣西村康稔上周承諾,會在對中出口管制議題上與拜登政府密切合作,但沒有說明是否會採取和美國一樣的全面性限制措施,即使行動上大致符合美國政府對中國實施出口管制的目標,日本政府始終沒有正面說明會做到何種程度。

日本經濟產業大臣西村康稔 (圖:AFP)

事實上,日本的猶豫態度是可以理解的。半導體產業協會 (SIA) 數據顯示,日本是先進晶片生產設備的最大供應國,全球市占率達到 27%,而該國領先半導體設備商東京威力科創,有約四分之一的收入來自中國市場。

其他半導體生產設備的主要供應商來自美國和荷蘭,後者是全球最大極紫外光曝光機 (EUV) 供應商艾司摩爾 (ASML) 的總部所在地。

美國負責亞洲事務的前外交官員 Daniel Russel 認為,美國和日本的立場存在差距,岸田希望美國採取恰到好處的作法,既能強硬到足以阻止中國,又能足夠謹慎,繼續支持日本的商業利益。

近年來,美國對中國在人工智慧 (AI)、量子運算等先進技術上的快速發展感到擔憂,為避免中國藉此取得軍事優勢,美國積極阻撓中國取得先進晶片和所需生產設備,以遏阻中國的科技創新發展,但這麼做恐怕還是不夠,除非日本和荷蘭各自對中國實施出口管制,否則中國很快就能找到取得半導體設備的其他方法。

在本周五會晤日本首相後,拜登下周二將接著和荷蘭總理呂特 (Mark Rutte) 會面。

一位產業高層認為,美國與荷蘭達成交易指日可待,就算荷蘭政府對中國實施類似美國的出口管制,ASML 也不會受到太嚴重的影響,因為這家 EUV 供應商在中國以外地區也有廣大客源。

《晶片戰爭》(Chip War:The Fight for the World"s Most Critical Technology) 作者 Chris Miller 認為,若美國在外交上取得成功,其政策將產生如預期般的影響,一旦日本加入,將為中國深化晶片製造的努力構成一大阻礙,同時對中國其他科技野心產生連鎖反應,包含人工智慧。

一位熟悉有關出口管制內部討論的產業消息人士稱,日本企業可透過朝向東南亞等市場拓展,來彌補流失的中國業務。他說:「無論好壞,日本的半導體策略都在按美國的意願行事。」