瑞典發現歐洲已知最大稀土礦床

瑞典國營礦業公司 LKAB 周四 (12 日) 表示，已在瑞典北部基律納 (Kiruna) 發現超過 100 萬噸的稀土氧化物礦產資源，是歐洲目前已知最大的稀土礦床。

在高科技產品生產過程中，稀土是不可或缺的關鍵要角，包含電動車、風力渦輪機、可攜式電子產品、麥克風還有喇叭在內，都會使用到稀土材料，而目前歐洲並沒有開採稀土，必須從海外進口，而全球有約 90% 稀土產量來自中國。

LKAB 執行長 Jan Mostrom 於聲明表示：「這是個好消息，不只是對 LKAB、該地區以及瑞典人民，對歐洲和氣候來說也是如此，新的稀土礦床可能成為關鍵原料的重要來源，這對實現綠色轉型來說非常重要。」

瑞典目前擔任歐盟輪值主席國，被視為推動歐盟關鍵礦物自給自足策略的重要國家，儘管如此，在瑞典開採礦床仍是一條漫漫長路，由於北歐國家擔心新礦床可能對所在地區水資源和生物多樣性帶來風險，獲得當局批准的過程通常既費時又費力。

雖然 LKAB 計劃在今年申請開採特許權，但該公司估計，至少需要 10 到 15 年時間才能展開採礦作業並銷往市場。

瑞典地質調查局礦產資源部資深地質學家 Erik Jonsson 還說，目前歐洲仍缺乏加工稀土礦物和生產中間產品的能力，必須專注在整個稀土金屬的價值鏈。