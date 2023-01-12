〈美股早盤〉美12月CPI報告不夠好 主要指數開高走低

儘管美國最新報告顯示通膨有進一步降溫的跡象，可能讓聯準會（Fed）有理由繼續放慢升息步伐，防止經濟出現更嚴重的衰退，但通膨降溫速度仍讓部分交易員失望，他們期待有更大降幅，美股主要指數周四（12 日）開高走低。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 100 點或 0.3%，那斯達克綜合指數跌近 80 點或近 0.7%，標普 500 指數跌近 0.5%，費城半導體指數跌近 0.8%。

根據美國勞工部周四公布數據，美國去年 12 月消費者物價指數（CPI）年增 6.5%，符合市場預期，較前值 7.1% 大幅回落；剔除食品與能源的核心 CPI 年增 5.7%，符合市場預期且創 2021 年 12 月以來新低，較前值 6% 有所下滑。

按月來看，美國去年 12 月 CPI 月減 0.1%，為兩年半以來首次下滑，低於市場預期的 0%，前值為 0.1%；核心 CPI 月增 0.3%，符合市場預期，前值為 0.2%。

報告顯示美國通膨在去年 12 月持續放緩，進一步證明物價壓力已觸頂，並替 Fed 放緩升息步伐提供喘息空間。

費城聯邦準備銀行總裁哈克（Patrick Harker）稍早時表示，隨央行接近其數十年來最激進緊縮政策行動的終點，未來以 1 碼（25 個基點）的幅度升息是合適的。

與此同時，勞工部同日公布的另一份報告顯示，上周經調整後初領失業金人數報 20.5 萬人，低於市場預期的 21.5 萬人，較修正後前值 20.6 萬人減少 1 千人，上周續領失業金人數也大幅下降，報告顯示就業市場依然火熱。

截稿前，根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，聯邦基金期貨投資人預測下次升息 1 碼可能性升至 94.3%，而升息 2 碼（50 個基點）的機率僅 5.7%，而今年終點利率落在 4.75% 至 5% 區間。

圖：芝商所 Fedwatch Tool

截至台北時間周四（12 日）22 時許：

焦點個股：

迪士尼 (DIS-US) 早盤上漲 2.30%，至每股 98.55 美元

根據周四文件顯示，維權投資基金 Trian Fund Management 已提名其億萬富翁聯合創始人佩爾茲 (Nelson Peltz) 進入迪士尼董事會。佩爾茲向來批評該公司超額收購 21 世紀福斯公司，接班計畫混亂，並表示迪士尼需要削減成本並善用其 Disney+ 串流媒體服務實現獲利。

美國航空 (AAL-US) 早盤上漲 3.78%，至每股 15.92 美元

由於強勁的需求和高漲的票價，美國航空周四調升第四季的營收預期。該航空公司估計營收較 2019 年成長 17%，高於之前預測的較 3 年前新冠疫情前成長 11% 至 13%。美國航空表示，本季每座位英里的收入可能比 2019 年成長 24%，高於其先前預測的 18% 至 20%。美國航空股價在周四盤前交易中上漲超過 3%。美國航空將在 1 月 26 日開盤前公布上季業績。

Netflix(NFLX-US) 早盤上漲 0.96%，至每股 330.40 美元

串流媒體巨擘 Netflix 獲華爾街投行 Jeffries 青睞，後者將 Netflix 股票評等從「持有」（Hold）上調至「買入」（Buy），同時將該股目標價從每股 310 美元調升至 385 美元。Jeffries 表示，基於 Netflix 廣告的產品推出和應對寄生帳號的舉措，將推動營收與獲利高於預期。

今日關鍵經濟數據：

美國 12 月 CPI 年率報 6.5%，預期 6.5%，前值 7.1%

美國 12 月 CPI 月率報 - 0.1%，預期 0%，前值 0.1%

美國 12 月核心 CPI 年率報 5.7%，預期 5.7%，前值 6%

美國 12 月核心 CPI 月率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.2%

美國上周初領失業金人數報 20.5 萬，預期 21.5 萬，前值 20.6 萬

美國上周續領失業金人數報 163.4 萬，預期 170.5 萬，前值 169.7 萬

華爾街分析：

Vanguard 資深經濟學家 Andrew Patterson 表示，美國去年 12 月 CPI 年增率非常符合外界預期，未來將密切注意 Fed 官員未來的談話，同時評估在 2 月升息 1 碼或 2 碼的可能性。

投行巴克萊在研究報告中表示，預料在勞動力市場持續緊張的狀況下，今年第一季美國民間支出將保持彈性。另外，由於美國製造業活動下滑，第二季經濟成長可能開始出現溫和衰退，一直持續到第四季。該行還重申，預估 Fed 將在今年底把利率從高峰降至 4.5%-4.75% 區間，並在明年繼續降息，到 2024 年底利率將達到 3%-3.25% 區間。