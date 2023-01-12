傳阿里巴巴出售印度線上支付公司Paytm持股逾3% 套現1.25億美元

路透周四（12 日）援引知情人士消息報導，中國阿里巴巴集團透過大宗股票交易，以 1.25 億美元的價格出售印度數位支付公司 Paytm 3.1% 的股份。

消息影響 Paytm 母公司 One97 Communications 印度股價一度挫跌 8.8% 至每股 528 盧比，隨後跌幅收窄至 6.16%，報每股 543.50 盧比。

消息人士表示，截至去年 9 月底，阿里巴巴持有 Paytm 6.26% 的股份，在周四以每股 536.95 盧比價格出售持股。此外，這筆交易是由摩根士丹利替阿里巴巴提供建議。對此報導，阿里巴巴和摩根士丹利並未立即回應置評請求。

Paytm 先前公布強勁的第三季的初步業績，截至去年該公司股價已上漲約 9%。儘管該公司在去年 12 月宣布股票回購，但 2022 年該公司仍虧損 60%。Paytm 母公司 One97 Communications 於 2021 年上市，首次公開發行（IPO）募集 25 億美元。

自此之後，Paytm 目前的股價已較當時 IPO 發行價下跌約 75%，原因是投資人開始質疑該公司的盈利計畫，擔心科技公司估值過高且全球經濟衰退影響。

去年 11 月，軟銀集團出售 Paytm 4.5% 的股份，套現 2 億美元。截至去年 9 月 30 日，軟銀持有 Paytm 17.5% 的股份。

截稿前，阿里巴巴 (BABA-US) 美股 ADR 盤前下跌 1.09%，每股暫報 113.77 美元。