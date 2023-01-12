兔年投資不想輸 效仿狡兔擁三窟！

封關之前，來聊聊對於 2023 年投資的看法。

年初農曆年前想吉祥話的時候，都會跟當年生肖來呼應，去年是虎年，虎相關的祝賀詞還算好想，而「兔」就稍微難一些了，但這難不倒我們，今年在投資市場上，要祝大家有「狡兔三窟」的精神。

狡兔三窟，意指狡猾的兔子有三處藏身的洞穴，典故源自於戰國策中馮諼對孟嘗君的建議，並提供孟嘗君三個藏身避禍的方法。古人的諸多智慧，皆可在現今社會使用，在紛亂的投資市場中，自己不一定要狡滑，但所謂內外資法人、主力等的狡滑行為，則是投資人需要放在心上的部分。

尤其今年行情預期還是會有修正壓力，基本面的下滑趨勢還沒扭轉，聯準會的收資金方向還沒改變，即便市場對於總經相關數據或預期，有慢慢淡化的情況，也不代表負面影響就會消散，要知道很多產業的多空循環中，還沒到達空轉多的拐點，因此「狡兔三窟」這種避開災禍、擁有多種規避風險策略的想法，非常適合用在今年的投資上。

首先要先講，引用狡兔三窟，可以想成要擁有三個資金避風港的概念（將分成成長股 / 價值股 / 超跌股），在行情有預期的利空，利空又預期會淡化的情況，到底會怎麼走，這就容易走出區間盤，且很可能反覆走出破底翻或是假突破走勢，因此趨勢上很可能會把市場很多多空單給洗來洗去，在不同時機，就要選擇把資金配置到更適合的位置。

首先先談成長股。成長股一定是行情好的時候飆得特別兇，行情差的時候要視個股本身的表現，到底有沒有更大的成長動能或題材得以持續推升股價 (以空方行情來說難度很高，很容易會變成漲得快，跌得也快的高本益比股)。因此，第一窟的成長股，適合在行情崩跌後或是下跌後初步止跌反彈時做波段布局。

比方說過去我們談過矽智財，而 AI 晶片的發展趨勢是相當明確的方向，就產業來說具備成長股的要件，再對比個股表現來看，3443 創意正是個好案例，去年 8 月起營收連續創高，月增率幾乎持續增加；在台灣加權值股經過 9、10 月破底後，11 月初站上季線，創意也跟著走了一波強勁的行情；相比營運展望也不錯，但營收沒有連續創高的 3035 智原，反彈的空間就少了很多。

價值股的部分，就沒有那麼要求進場時機了，因為股價本就相對便宜，因此較適合以定期定額概念分批進場；當然，若預期大盤會走大區間震盪，不定期 + 定額的方法 (可設定指數在多少點位以下再進場) 個人認為會更合適。

第二窟的價值股，以 2368 金像電為例。雖然電子股很少拿來當作價值股，不過只要股價相對獲利或淨值，判斷有低估的情況，其實都可稱作價值股。在 2022 年上半年時就可以期待，Intel 的 Whitley 新平台，對於金像電整體伺服器相關的出貨比重，可望再提升約 15～20%，就是金像電最大宗的產品部份，訂單能見度高，能受惠新伺服器平台換機潮需求，同時也有擴廠計畫，本益比實屬相對偏低，因此 2022 下半年幾乎都維持在高檔震盪，對照台股在同時期破底的月份，多數都能對應到金像電的相對低點。

最後，談談超跌股。

第三窟的超跌股，相對較難判斷，有些是真的本益比很低（看看航運），但後續展望不佳，也很難吸引市場買盤；因此判斷方向建議在” 未來成長前景正向” 的前提下，因為盤勢影響而下跌，或是自身短期因素、業外因素等原因而壓低股價後，會是較佳的標的。

回頭看去年 11 月的中鼎，營運起伏本就不小，而當時因為單一標案成本增加，使得 Q3 毛利率大幅下滑超過 2 個百分點到 4.98%，營收成長但獲利衰退，使股價跌停後繼續殺；不過從長期角度來看，中鼎受惠未來各種工程訂單能見度仍高的支撐下，會傾向以短期利空看待，近期公布 12 月營收也再創高，當時就可以以超跌股視之。

以上分享綜合不同特性之企業以及對應之操作策略，預祝讀者們新年快樂，兔年順利。

（撰文者：永誠資產管理處 分析師 江太壹）

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