〈台積電法說〉今年營收續拚成長、3奈米滿載生產 一文看懂九大重點

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (12) 日舉行法說會，並公布去年獲利首度突破 1 兆元，每股賺進 39.2 元，但今年受匯率、產能利用率下滑等影響，第一季及上半年營收估將衰退，下半年營運可望回溫，此外，資本支出、先進製程、半導體庫存調整及海外設廠等議題都是法人關注焦點。《鉅亨網》整理法說會九大重點，讓讀者一文看完快速看懂。

去年獲利突破 1 兆元

台積電去年第四季雙率均飛越財測，毛利率衝上 62.2%，營益率 52%，單季獲利 2959 億元，季增 5.4%，年增 78%，每股純益 11.41 元，毛利率、獲利與 EPS 再度登峰，全年稅後純益達 1 兆 165.3 億元，年增 70.4%，等於台積電每天開門就賺進超過 27.8 億元，每股純益 39.2 元，符合市場預期。

Q1 營收估季減 14%

台積電預估，第一季美元營收將達 166-175 億美元，以中間值估約季減 14.2%；以 1 美元兌換新台幣 30.7 元計算，營收估達 5095.2-5372.5 億元，相當於季減 14-18%，毛利率估 53.5-55.5%，營益率 41.5-43.5%，雙率均較去年第四季的高點滑落。

產能利用率下滑

總裁魏哲家表示，終端市場對智慧型手機與 PC 需求進一步下滑，7/6 奈米產能利用率低於 3 個月前預期，預估這種情況會持續至上半年，半導體產業庫存需要幾季回升至健康水位，下半年 7/6 奈米需求將溫和成長。

長期毛利率 53% 目標不變

財務長黃仁昭指出，第一季毛利率展望中位數為 54.5%，主要是客戶進一步調整庫存，導致產能利用率下滑，加上匯率因素較不利所致。黃若排除匯率因素，長期來看，台積電在毛利率表現超過 53% 的目標仍可望達成。

上半年美元營收下滑

魏哲家表示，持續看到終端需求疲弱情況，資料中心需求也轉弱，預估上半年美元營收將較去年同期下滑 4-9%，不過，看好隨著客戶庫存去化告段落，預期上半年產業將落底，下半年可望穩健回升，美元營收將較去年同期成長。

今年美元營收微幅成長

就整體半導體產業來看，台積電預估今年半導體 (除記憶體外) 產業營收將下滑 4%，晶圓代工也會衰退 3%，但台積電將持續拓展展品組合及擴大潛在市場，今年美元營收將微幅成長，優於整體產業平均。

今年資本支出

黃仁昭表示，為持續支援客戶結構性成長需求，今年資本支出估約 320-360 億美元，其中 70% 用於先進製程，20% 用於特殊製程，10% 用於先進封裝及光罩製作；另外，也將持續研發投資，估今年研發費用將增加 2 成。

今年 3 奈米滿載生產

魏哲家表示，台積電 3 奈米已於去年第四季成功量產，並具備良好良率，今年將滿載生產，並於第三季開始大幅貢獻營收，全年營收占比將達 4-6%，而 3 奈米 E 將在下半年量產；至於 2 奈米進度，魏哲家表示，比原先預期好，維持先前時程不變，2024 年風險試產，並於 2025 年量產。

海外設廠

魏哲家表示，日本特殊製程晶圓廠將採用 12/16 奈米與 22/28 奈米製程技術，計畫 2024 年末進入量產，只要客戶需求和政府支持合乎情理，考慮在日本建第二座晶圓廠。另外，台積電也與歐洲客戶及夥伴接洽中，根據客戶需求與政府支持力道，評估建立專注於車用技術的特殊製程晶圓廠的可能。