台股有錢投資人越來越多 創新板合格投資人突破11萬戶

台股有錢的投資人越來越多，根據證交所統計，截至去 (2022) 年 12 月底為止，符合創新板的「合格投資人」已突破 11 萬戶，較開辦前大增逾 6 成，其中自然人也大增逾 10 倍，多達 4.5 萬戶。

為活絡創新板市場證交所多路並進，除積極拜訪創新企業鼓勵申請掛牌外，也放寬「合格投資人」資格，其中法人資格須為專業機構投資人，而且具備兩年以上的證券交易投資經驗的法人；自然人財力證明則從 1000 萬元下修至 500 萬元。

為提高創新板流動性，證交所去年舉辦「證券商推廣創新板合格投資人競賽獎勵活動」，根據統計截至 12 月底止，創新板「合格投資人」戶數累計已突破 11 萬戶，較活動開辦前約 6.6 萬戶成長約 66%。

進一步看這些具備創新板投資資格者，自然人的開戶數在活動開辦前不到 4000 戶，截至去年 12 月底自然人的開戶數已大幅增加至 4.5 萬戶，成長逾 10 倍，推廣成果卓越顯著。

根據證交所公告，目前包括錼創 - KY、鼎恒、泓德能源、雲豹能源、台灣虎航、正瀚、走著瞧、倚天酷碁等 8 家先後提出申請創新板掛牌，其中錼創 - KY 已在去年 8 月 18 日上市，鼎恒則自行撤件，至於泓德能源、雲豹能源則在去年 12 月 27 日獲證交所同意可至創新板掛牌。

另外，「證券商推廣創新板合格投資人競賽獎勵活動」，統計自活動舉辦以來，主要四大獎項獎勵對象涵蓋證券經紀商分點、分點主管或經理人及營業員，包括元大、凱基、富邦、永豐金、兆豐、日盛及元富證券等多家證券商均曾獲獎，顯示證券商推動有成，也反映合格投資人戶數的大幅成長。

證交所表示，今年上市 IPO 目標家數 22 家、創新板維持 10 家不變，證交所董事長林修銘強調，目前已有 10 家以上企業提出上市申請，對於達成 32 家掛牌的年度目標數非常有信心。

展望後市，證交所指出，未來將深入產業創新生態圈鼓勵新創企業進入資本市場籌資，截至去年底已有 8 家企業申請創新板上市，預期未來將陸續有更多企業申請。