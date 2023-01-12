電子權值股領軍、鋼鐵助陣 台股小漲至14800點震盪整理

台股今 (12) 日開盤溫和上漲，早盤以 14780 點開出後，在電子權值股領軍下，推升指數站上 14800 點，隨後在平盤之上整理，除電子權值股，包括金融、鋼鐵、觀光等類股都是資金追逐標的。

台股早盤雖攻上 14800 點關卡，但因電子權值股漲勢有限，大盤主要靠原物料與金融撐盤，且追價力道有限，指數一度微幅拉回，早盤指數在平盤上下來回整理。

台積電 (2330-TW)、大立光 (3008-TW) 雙王法說今天同步登場，在聯準會官員「唱鴿」美股四大指數收紅帶動下，台股擺脫日 K 收黑陰霾溫和走揚，台積電早盤以 487.5 元開出，聯發科、聯電、鴻海股價早盤也以小漲格局開出。

原物料族群今天也是買單追捧對象，第一銅早盤以 33.35 元開出後股價緩步向上，佳大、威致、海光、燁興、中鴻、新鋼等也在買盤敲進下推升股價走揚。

另外，電線電纜族群股價也相對強勁，華榮早盤以 14.25 元開出後盤中大漲近 6%，其他包括合機、宏泰、大亞、大山、華新等早盤分別有 1%~3% 不等的漲幅。

目前看來外資與投信等資金雖有回流趨勢，但隨著農曆年封關將屆，資金目前主要鎖定低價位的中小型股，惟短線須留意封關前漲多個股有資金獲利了結風險。

