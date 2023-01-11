〈證交所新春記者會〉董座林修銘：今年IPO目標32家「有信心達成」

證交所董事長林修銘今 (11) 日透露，創新板目前正在洽談掛牌的家數超過 10 家，今 (2023) 年創新板加上市公司掛牌目標要達成 32 家掛牌，有信心可達成年度掛牌目標。

為扶植新創產業讓企業便於籌資，金管會推出台灣創新板，並訂出 2022 年 10 家掛牌的目標，去年合計共有 8 家企業申請掛牌，對於 2023 年創新板展望，林修銘說，今年上市 IPO 目標 22 家、創新板 10 家，根據證交所掌握，目前已有 10 家以上企業提出上市申請，對於達成 32 家目標數很有信心。

升息循環埋下經濟前景不明隱憂，也連帶影響企業掛牌意願，全球籌資市場急凍，根據世界交易所聯合會 (WFE) 統計，去年 IPO 家數較年減約 49%，IPO 籌資金額也衰退約 45%。

儘管 IPO 市場轉冷，但根據證交所統計，台股去年 IPO 籌資仍繳出好成績，統計共 26 家申請上市、新上市 23 家，累計籌資金額 277.8 億元，股票籌資合計共 2689 億元，全都創下有統計以來新高紀錄。

在開戶數與交易量部分，去年台股累計開戶數共 1202 萬人，其中 52 萬人是去年新開戶，全年有交易人數 551 萬人，與前一年度相當，以年齡層來看，40 歲以下開戶人數已達 394 萬人，近 3 年共增加 86 萬人。

此外，零股、ETF 交易也反映年輕化的趨勢，去年零股成交值占比自前一年度 0.54% 提升為 0.83%，每月平均交易戶數達 117 萬，較前年成長近 2 成。

證交所自去年 12 月 19 日起，將零股交易撮合間隔時間縮短為 1 分鐘，以提升成交機會，其中 ETF 成交值占比則從前一年度 2.57% 增加為 4.93%，且成交值及資產規模皆突破歷史新高，台股及 ETF 定期定額投資金額同步創歷史新高。

對於外資去年大舉賣超台股衝擊盤勢表現，林修銘則說，目前台股本益比約 10 倍，較多數市場來得低，證交所將拜訪國際金融中心，拜會當地關鍵機構投資人，展現台股的投資優勢與市場發展重點，鼓勵投資。

展望後市，證交所表示，預期我通膨平緩，經濟也會相對穩健，國內主要機構預估今年經濟成長率仍有 2.5% 以上成長，加上台股本益比僅約 10 倍，相對多數市場為低，在上市公司基本面支持下，期待台股今年能有更好的表現。