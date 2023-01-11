台股登高後拉回 外資連5買 三大法人買超61.94億元

台股今 (11) 日走勢震盪，早盤一度衝上 14842 點，改寫逾 1 個月新高，但獲利了結賣壓隨之出籠，台積電熄火，金融、塑化股不振，加權指數終場下跌 51.52 點，收在 14751.44 點，成交值縮至 1596 億元。三大法人均站買方，聯手買超 61.94 億元，外資已連 5 買。

觀察三大法人籌碼動向，外資持續回補台股，今天買超 35.44 億元，為連 5 買；投信買超 9.71 億元，為連 4 買；自營商也回頭買超 16.83 億元。三大法人合計買超 61.94 億元。

台積電法說會登場前夕，股價震盪走低，終場小跌 0.31%，收在 484.5 元；聯發科持續扮演撐盤要角，股價勁揚 1.87%，站回 700 元大關，收在 707 元；聯電、台達電、大立光收漲；不過，國巨、研華等賣壓偏重。

14 家金控去年獲利出爐，稅後純益腰斬僅剩 2832 億元，金控族群今天賣壓沉重，富邦金、華南金、第一金、玉山金等均下挫逾 1%，但中小型銀行股獲買盤力挺，王道銀行大漲 7%，京城銀、聯邦銀等均在盤上表現。

航運股表現有撐，但長榮、陽明午盤漲勢逐漸收斂，萬海則翻黑，裕民、台航上漲逾 1%，航空雙雄華航、長榮航也收漲。塑化股表現偏弱勢，由於台塑四寶去年合計獲利約 901 億元，年減 62%，每股純益僅 12.52 元，今天均遭到調節，台塑、台塑化及台化下跌逾 1%。

觀察盤面焦點個股，新經濟軟體公司偉康今天以每股 58 元參考價掛牌上櫃，終場大漲 42%，收 82.5 元蜜月行情甜蜜。富邦媒去年營收首破千億大關，今天獲得買盤青睞，強漲逾 8%，重回 800 元大關，創近 5 個月新高。