〈證交所新春記者會〉董座看金兔年台股行情 外資今年頻按讚

台股金兔年是否有多頭行情可期？證交所董事長林修銘認為，外資今 (2023) 年對台股賣超規模應該不至於像去 (2022) 年劇烈，但今年仍要面對升息、通膨等國際因素挑戰，對於台股後市持審慎樂觀的看法。

台股即將在 1 月 17 日進行虎年封關交易，在歷經史上最長的 12 天春節休市後，將在 1 月 30 日開紅盤，由於台股去年遭外資大舉賣超 1.23 兆元，拖累大盤走勢，市場關注兔年開紅盤多頭能否重新領軍帶領台股上攻。

林修銘受訪時坦言，外資是左右台股走勢的關鍵指標，去年外資雖大賣台股，但到去年底外資已經開始轉為買超，今年以來大盤漲幅約 4.5%，以此研判資金對於台股市場持肯定態度。

林修銘進一步指出，包括俄烏戰爭、升息、通膨與中國疫情等因素仍持續影響總體經濟面表現，面對國際環境挑戰態度須謹慎，在外資不再大舉賣超情況下，投資人仍可抱持樂觀態度。

在外資態度部分，林修銘認為，外資從 2020 年以來大量湧進台股市場，研判去年大舉賣超台股 1.23 兆元應該也包含對於資產配置的考量，研判今年在升息、強勢美元等因素影響下，外資今年賣超動作應該會趨緩，不至於像去年一樣大幅流出。

另外，為深耕海外市場的產業發展，林修銘表示，證交所將在今年首次在海外設立駐點，而優先駐點目標則鎖定東南亞的泰國與越南，主要是考量在美中貿易對抗下供應鏈重組，逐漸轉往東南亞取代原本的中國市場。

媒體追問，海外駐點為何不選中國？林修銘對此解釋，中國目前經濟狀況難以預測，仍存有一定程度的風險，對於中國市場看法相對保守，因此目前駐點優先選擇有產業進駐的泰國、越南。

根據證交所規劃，海外駐點除了有專屬人員長期派駐外，也會與當地銀行、會計師與券商合作，據悉目前東南亞駐點已經有專業人員進駐。