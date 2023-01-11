三利空因素淡化 台股兔年漲相佳 留意長線看好類股短線拉回

台股將在 1 月 17 日進行虎年封關，統計 2003 年到 2022 年期間，台股在農曆新年後單日上漲機率約 7 成，開春後一個月內上漲機率約 75%，隨著升息、庫存調整與獲利下修等利空因素淡化後，台股有望擺脫整理格局反彈，但要注意的是，今年產業分歧擴大，部分長線看好的族群短期也可能受消息面影響而回跌。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，市場對今 (2023) 年全球經濟成長的預估仍處於下修階段，從過去經驗來看，美國公債殖利率曲線倒掛顯示美國經濟將出現衰退，但這次應該是溫和的衰退。

而困擾企業的庫存與盈餘下修兩大難題，姚郁如說，從 2022 年延續至今的庫存調整以及盈餘下修，短期內仍是進行式，且將持續影響股市走勢，但預期利空有機會在今年上半年告一段落，未來隨著需求逐漸回升，市場可望出現復甦行情，也因此當股市開始反映庫存修正、盈餘下修等利空因素而回檔時，可視為逢低買進的時點。

大華優利高填息 30 經理人鄭翰紘認為，日前台經院公布的營業氣候測驗點指標已出現上行，投資人如要抓住短線漲勢機會，現在是布局的好時機。

在產業部分，鄭翰紘點名看好航運股，儘管航運股被視為為景氣循環股，但大型航商對於今年的展望雖然保守但並不悲觀，且運價也已出現止跌回升的跡象，預期未來整體運價仍可優於疫情前水準，充裕的現金流除可購置新船舶以外，也可望創造穩定股利。

野村投信則點名看好括半導體、高速運算、AI 以及伺服器等，以半導體為例，根據 Gartner 預測，今年半導體受庫存調整與景氣轉弱影響，預估產值將小幅衰退 3.6%，但當庫存調整完畢後，明 (2024) 年的成長值得期待。另外，傳產股則看好持續大幅成長的電動車，以及有機能服飾需求加持的紡織股。