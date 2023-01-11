盤中速報 - 光頡(3624)急拉2.05%報42.25元，成交785張

光頡(3624-TW)近5分K漲速2.05%，11日13:05報42.25元，成交785張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

光頡(3624-TW)近5日股價上漲5.68%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲3.19%。櫃買指數上漲3.02%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-45 張
  • 外資買賣超：-193 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+148 張
  • 融資增減：+321 張
  • 融券增減：+225 張

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