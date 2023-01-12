〈台幣〉Fed放緩升息聲浪起 暌違4個多月再現30.3字頭

美國聯準會官員釋出鴿派訊號，激勵美股周三收高，新台幣兌美元匯率今 (12) 日持續走揚，在拋匯力道支撐下，暌違 4 個多月再現 30.3 字頭，最高來到 30.382 元，不過，美國最新通膨數據即將出爐，部分投資人抱持觀望態度。

外資近來積極回流，台北股匯今天早盤連袂走揚，新台幣兌美元匯率一舉衝破 30.4 元關卡，一度升抵 30.382 元，升值 5.3 分，續創 4 個多月新高。

台股虎年封關倒數，台積電法說會將於下午登場，早盤在盤上表現，但大立光、台達電等電子股賣壓偏重，金融、傳產獲得買盤支撐，助攻大盤上漲逾 60 點，一度站回 14800 點之上，但漲勢隨之收斂。

Fed 下次例會將於 1 月 31 日至 2 月 1 日召開，波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 週三透露，她現階段傾向下回升息 1 碼，但這非常依賴於數據。投資人等待週四發布的關鍵經濟數據，市場普遍預期，美國去年 12 月消費者物價指數 (CPI) 年增率將進一步降至 6.5%，核心 CPI 增幅也將降至 5.7%，通膨壓力可望緩解。

觀察主要貨幣兌美元表現，亞洲貨幣今天普遍走升，日元早盤勁揚 0.58%，人民幣也升值 0.12%，新台幣升值 0.07%，新加坡幣小幅走升，韓元則貶值 0.17%。