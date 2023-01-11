三星今年筆電OLED面板出貨估年增7成 蘋果也將棄守MiniLED

天風證券國際分析師郭明錤今 (11) 日指出，三星顯示 (SDC) 計劃今年將明顯擴大筆電 OLED 面板出貨量，目標今年出貨 600-700 萬台，年增達 7 成，由於設計上較 MiniLED 更有優勢，預計明年蘋果 (AAPL-US) 將推出 OLED 版本 MacBook。

郭明錤表示，與 MiniLED 相比，筆電採用 OLED 有輕薄、多樣化設計優勢，預期在未來蘋果擴大導入的推動下，未來數年 OLED 筆電滲透率可望高速成長。

這與研調 DSCC 執行長 Ross Young 論調類似，Young 甚至認為，蘋果明年將推出的 iPad Pro 與 MacBook Air 新品都將擴大導入 OLED 面板，包含 11 吋與 12.9 吋的 iPad Pro 機款，以及 13.3 吋 MacBook Air 新品。

而 MiniLED 在 2021 年正式打進蘋果 iPad、MacBook 高階產品線，如今才剛導入一年，蘋果便已開始轉往 OLED，法人認為，蘋果轉換陣營對於 MiniLED 市場後市發展將是一項不利訊號。

儘管如此，業者看好 MiniLED 已開始滲透至電視、車用市場，其中車用方面，富采指出，傳統 LCD 衍生出在日光照射下亮度不足問題，MiniLED 將成救命解藥，預計明年汽車採用 MiniLED 滲透率可望持續提升。

富采認為，隨著電動車比重提升，車用面板 LED 背光需求提升，且車廠也開始將汽車儀表板、面板等導入直下式背光，對 LED 的需求量將從 40 顆攀升至 800 顆，預計未來幾年車用需求將持續看增。