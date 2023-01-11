紡織所攜EPSON成立噴印創新研發中心 加速國內紡織業數位化

紡織所與印表機大廠 EPSON 攜手成立「噴印創新研發中心」，今 (11) 日舉行揭牌儀式，國內紡織業者設計、打樣及印製中心，並協助業者設計圖案與雛量生產，提供噴印開發一站式服務，透過快速產品打樣與縮短交期，滿足品牌環保要求，加速推動國內紡織數位化，提升競爭力。

紡織所表示，噴印創新研發中心設立在紡織所「數位噴印工場」，這也是 EPSON 繼日本及義大利之後成立的第三個中心，結合 EPSON 高階噴印設備及特殊墨水，能在在噴印製程上大幅省下 50% 的用電量、40% 的用水量與降低 95% 的汙染，節省成本且大幅降低對環境造成的衝擊影響。

據了解，噴印創新研發中心採用 EPSON 最新的「高階噴印直噴機 ML-8000」，且使用 EPSON Precision Core 八顆工業級噴頭及精點微噴技術，提升紡織品噴印的耐用性與品質，而且可支援雲端管理，可透過電腦或手機即時監控機器狀況，遠端掌控製作進度。此外，搭配 EPSON GENESTA 酸性、反應性、分散性及顏料墨水等配方，符合 ECO PASSPORT 國際認證的環保紡織印刷標準。其中，酸性墨水獲得 bluesign 認證，反應性與顏料墨水則獲得 ECOCERT 的 GOTS 認證，可直接噴印於聚酯布、混紡布、亞麻與皮革等材質，省去以往噴印機需經蒸煮與水洗等步驟。