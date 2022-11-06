MiniLED可望成為車用面板最佳方案 明年滲透率看增

近年汽車車用面板從過往嵌入式改為獨立面板，傳統 LCD 衍生出在日光照射下亮度不足問題，富采 (3714-TW) 認為，MiniLED 將成救命解藥，預計明年汽車採用 MiniLED 滲透率可望持續提升。

隆達董事長蘇峯正表示，隨著電動車比重提升，車用面板 LED 背光需求提升，加上近年高亮度需求增增，汽車廠正逐步導入直下式背光，這將進一步加速汽車市場導入 MiniLED。

直下式背光 (FALD) 相較於側光式背光對於背光控制更為理想，但傳統 LCD 採用直下式背光容易出現光暈現象，而 Mini LED 由於晶粒尺寸大幅縮小，能形成密集度更高的直下式背光。

此時，直下式 Mini LED 背光獨立控光區域更多，能提升畫面對比度、抑制光暈的狀況，面板亮度也比 LCD 更高，色域更廣。

晶電董事長范進雍也指出，汽車儀表板、面板從側入式背光轉進直下式背光的趨勢明顯，對 LED 的需求量將從 40 顆攀升至 800 顆，預計未來幾年後，IT 衰退的產能汽車需求可望補上。

至於車用感測方面，隨著汽車智慧化程度提升，蘇峯正表示，預計車用輔助功能需求將會逐步提升，包含偵測疲勞駕駛等產品，目前隆達車用產品僅個位數，看好車用應用多且廣，預計明年可望提升至雙位數。