蘋果號召助威 可望壯大Micro LED市場規模

彭博引述消息人士指出，蘋果 (AAPL-US) 正計劃 Apple Watch 最快明年導入自家客製化 MicroLED 面板，國內業者指出，這對於 MicroLED 市場是一大利多，蘋果加入可望帶動 MicroLED 市場聲量、規模壯大。

蘋果目標最快在明年底前，將 Apple Watch Ultra 高階系列產品導入 2.1 吋 MicroLED 面板，取代目前 OLED 面板，相對將壓縮三星、LGD OLED 出貨規模，且有可能自行尋找相關供應鏈來開發面板，提高對旗下產品設計與功能的控制力。

儘管消息並未透露自研面板更多細節，但國內 MicroLED 領導廠商錼創科技 - KY (6854-TW) 表示，蘋果加入無疑對 MicroLED 市場是一大助益，可望帶動市場聲量。

錼創看好，消費、車用、穿戴裝置與 AR/MR 產品都已在去年開始送樣，其中包含大型、商用、車載顯示器晶片載板，中尺寸車用軟板、穿戴裝置顯示器，還有 AR/VR 專用顯示器，預計未來幾年公司營收將維持倍數成長。

目前 MicroLED 市場儼然出現三強鼎立局面，國內由富采、錼創、友達與群創主導，錼創背後有三星支持，而中國則出現「京東方」、「三安光電」兩大陣營，京東方日前已正式與華燦光電結盟，而華星光電已和三安光電合資成立芯穎顯示科技，將擴大 MicroLED 布局。

業者指出，目前台灣隊在技術、生產良率略勝其他競爭者一籌，市場也好奇未來國家隊是否能搶進蘋果供應鏈，法人認為，現階段蘋果自研面板計畫要涵蓋的範圍目前仍不明朗，對於現階段正萌芽的 MicroLED 市場中，較難論定其中三強誰最能從中受惠，但對整體市場而言一定有正向幫助。