2023聯準會升息挑戰下的「美股ETF防禦策略」：價值股、高股息、投資級債

一、2023 持續全球央行升息挑戰

聯準會公布最新政策會議紀要，表示與會官員重申其堅定的承諾，是致力讓通膨率回到 FOMC 設定的 2% 目標；且所有與會官員中，沒有人認為在 2023 年開始調降聯邦基金利率目標是適當之舉。

高盛近日公布的市調顯示投資者擔憂的風險依舊環繞著通膨、貨幣緊縮、烏俄戰爭、高油價等等因素。2023 年開局艱難，多空消息夾雜讓美股首兩個交易日盤中走勢非常震盪，在美國經濟是否陷入衰退、Fed 升息前景還沒有一個明確答案之前，投資者不妨可以考慮在資產布局時先採取一個防禦陣勢，包括像是價值股、高股息股、投資等級債券等，都不失為一個考慮的配置方向。

二、美股 ETF 布局策略

此外，按照過往經驗顯示，當市場處於劇烈動盪的時刻，價值類股因為具備有強大現金流與穩定的營收，面對經濟逆風時，價值股的表現通常相較於成長類股抗跌。

如果投資者在個股選擇面臨抉擇困難，或許可以借助 ETF 的一籃子分散效果，如 Vanguard 價值股 ETF (VTV US)。儘管近期外資大行紛紛表示價值類股相較於成長類股是更好的選擇，但若投資者的操作傾向逢低承接，那麼搭配豐存股進行紀律投資，在低檔建立 Vanguard 成長股 ETF (VUG US) 的部位，也是一個不同的操作思維，長期來說將能夠享受時間帶來的複利效果。

另外，舉凡 Global X 美國超級股利 ETF(DIV US)、標普 ProShares 標普五百股利貴族 ETF(NOBL US) 等都是市場上與高股息題材相關的 ETF。

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另一方面，雖然市場對於今年美股會怎麼走的看法相當分歧，但是針對債市、尤其是投資等級債券的前景倒是普遍相當有志一同，統計 2022 年截至 12/21，股票基金淨流入 1665 億美元，相比之下，債券基金流出規模達 2570 億美元。隨著 Fed 升息有可能即將接近尾聲，外資大行普遍看好債市表現，如美銀就認為 2023 上半年債券將會跑贏股市。(延伸閱讀推薦：美股 ETF 防禦策略全文)

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