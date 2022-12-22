美共和黨參議員提立法 推動聯準會大改革

出於對聯準會 (Fed) 過度政治化的擔憂，美國共和黨參議員周三 (21 日) 提出一項法案，企圖重塑各地區聯準銀行總裁的任命制度，並提議將現有數量從 12 家減少為 5 家。

這項立法提案是由 7 位共和黨參議員共同提出，根據參議員圖米 (Pat Toomey) 發布聲明，他們要求聯準會轄下 12 個聯準銀行總裁必須經總統提名並獲參院確認。目前 12 家聯準銀行總裁是由各分行董事會挑選，上任前必須經過 Fed 批准。

上述提案還計劃將地區聯準銀行數量從目前的 12 家縮減為 5 家，認為此舉能幫助國會更有效監督，並確保各分行總裁在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 中擁有永久席次。

聲明指出，這項立法的目的是為了箝制聯準會，因 Fed 近年越來越關注氣候變遷和社會與種族議題如何影響央行使命，尤其是地區分行，這偏離了維持物價穩定與促進就業最大化的法定使命。

地區聯準銀行的結構長期令左派和右派的改革人士感到不安，嚴格來說，這 12 家聯準銀行算是私人機構，且受到各自的董事會監督。

地區聯準銀行的分布和數量也是改革人士關注的議題，舉例來說，相較於舊金山聯準銀行幾乎掌管整個美西，光密蘇里州就有 2 家聯準銀行。

不過，由於民主黨在 11 月期中選舉成功保住參院控制權，目前法案前景還不明朗。