中國開年首場主要銀行信貸座談會登場 央行釋出哪些信號？

中國開年首場主要銀行信貸工作座談會登場，央行與銀保監會表示，要改善優質建商的資產負債表，並明確提出「資產激活」、「負債接續」、「權益補充」、「預期提升」等四大行動。

中國人民銀行（央行）、銀保監會周二（10 日）聯合召開主要銀行信貸工作座談會，研究部署落實金融支持「穩增長」工作，宣示要加大金融對國內需求和供給體系的支持，保持房地產融資平穩有序，推動經濟運行好轉。

央行說：「要有效防範化解優質頭部房企風險，實施改善優質房企資產負債表計劃，聚焦專注主業、合規經營、資質良好、具有一定系統重要性的優質房企，展開「資產激活」、「負債接續」、「權益補充」、「預期提升」四項行動，綜合施策，改善優質房企經營性和融資性現金流，引導優質房企資產負債表回歸安全區間。」

上海易居房地產研究院研究總監嚴躍進認為，此次座談會的最大亮點，是央行提出資產負債表改善的四項行動。「優化房企其實是四優房企，即銷售業績優、管理水準優、財務狀況優、行業地位優。這也要求各類企業應主動對標此類標準，主動改善企業經營狀況，以積極爭取政策支持。」

彭博上周報導，要求匿名人士說，國務院金融穩定發展委員會要求銀行和證券監管機關協助支撐部分「具系統重要性」建商的資產負債表。知情人士透露，為符合資格，會計師須對建商財報出具「無保留意見」，以顯示財務報表可靠，且建商沒重大違規紀錄，包括債務違約。

央行表示，要配合有關部門和地方政府扎實做好「保交樓」、「保民生」、「保穩定」各項工作，運用好「保交樓」專項借款、「保交樓」貸款支持計畫等政策工具，積極提供配套融資支持，維護屋主合法權益。

中指研究院調查事業部運營總監吳建欽認為，展望 2023 年，隨著收入預期明顯改善，政策將會重磅發力，改善交屋風險、刺激需求釋放、提振市場信心。今年房市可望逐步進入底部回穩階段，但城市間市場運行分歧可能加劇。

根據央行與銀保監會的最新指示，「各主要銀行要合理把握信貸投放節奏，適度靠前發力，進一步改善信貸結構，精準有力支持國民經濟和社會發展重點領域、薄弱環節。」

東方金誠首席宏觀分析師王青預估，今年全年新增信貸和社融規模有望超過去年，寬信用將成為帶動今年經濟運行好轉的重要支撐因素。