美股重點新聞摘要2023年01月11日

今日操盤前瞻
美國 EIA 每月短期能源展望報告
新債王：掌握利率走向 要聽市場而非 Fed 說了什麼
被稱為新債券天王的重量級固定收益經理人岡拉克 (Jefferey Gundlach)，想搞懂利率走向的投資人，應該關注債市而非美國聯準會 (Fed)。閱讀全文...
鮑爾演講強調 Fed 政治獨立性 未談貨幣政策與經濟前景
聯準會（Fed）主席鮑爾周二（10 日）強調，Fed 在應對持續升溫的通膨時，有必要擺脫政治影響。他指出穩定物價需做出在政治上不受歡迎的艱難決定。不過鮑爾此次在瑞典的演講上並未對經濟或者貨幣政策前景置評。閱讀全文...
世界銀行大幅下調今年全球經濟成長預測 警告衰退風險
世界銀行（World Bank）周二（10 日）將許多國家今年經濟成長預期調降至衰退邊緣水準，原因是央行升息的影響加劇、俄烏戰爭仍在持續，以及全球主要經濟引擎熄火。閱讀全文...
美墨加力促北美半導體產業發展 年初將召開三方論壇
北美領袖峰會召開之際，白宮周二 (10 日) 表示，將和加拿大、墨西哥共同促進北美半導體產業發展，於年初召開半導體論壇，且傳出美、墨兩國同意成立高層級團隊，推動在晶片和其他領域的經濟合作。閱讀全文...