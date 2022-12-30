對抗美元霸權？多國央行2022年恐慌性購買黃金

對抗美元霸權？多國央行2022年恐慌性購買黃金(圖:AFP)
對抗美元霸權？多國央行2022年恐慌性購買黃金(圖:AFP)

各國央行正在以 1967 年以來最快的速度買入黃金，分析師將中國及俄羅斯視為最大買家，這表明一些國家渴望實現外匯準備多元化，以減少對美元的依賴。

中俄預計增持

上個月，世界黃金協會 (WCG) 估計，全球官方金融機構今年以來，已經購買了 673 噸黃金，超過過去 55 年以來任何年份。僅在第三季，各國央行就購買了近 400 噸黃金，這是自 2000 年有記錄以來，最大的單季購買狂潮。

當時並不確定有 300 噸黃金的「神祕買家」是誰，僅土耳其及卡達的央行公布大量購買黃金，此後不久，中國公布其黃金儲備三年多來首次增加，揭開了這一謎團。

央行持有黃金大增 (圖表取自 Zero Hedge)
央行持有黃金大增 (圖表取自 Zero Hedge)

與此同時，俄羅斯在俄烏戰爭後，就不願意公布外匯準備及黃金儲量數據，但多次表明將繼續減持美元、美債。

根據瑞士私人銀行寶盛數據，俄羅斯央行已將其持有的美國國債，從 2012 年的逾 1500 億美元降至僅 20 億美元，同時增加了逾 1350 噸黃金儲備，按當前價格計算，增加的價值近 800 億美元。

憂心地緣政治

黃金市場 BullionVault 的研究主管 Adrian Ash 表示，在美國及其盟友凍結俄羅斯的美元儲備後，各國央行轉向黃金，表明對地緣政治的不信任、懷疑和不確定。

貴金屬貿易公司 MKS PAMP 金屬策略師 Nicky Shiels 表示，西方國家所實施的制裁和凍結資產等措施，促使其他國家提出疑問：「當美國和西方政府可以隨時沒收時，我們是否應該持有這麼多美元？」

瑞士寶盛研究主管 Carsten Menke 認為，俄羅斯和中國的購買，表明這些國家更加不願意依賴美元。

Menke 指出，這些中央銀行經由將更大比例的儲備投資於黃金，藉以傳遞的訊息是—他們不想依賴美元作為他們的主要儲備資產。

提供金價支撐

雖然央行購買很少能推動黃金持續上漲，但它可以在價格下跌時提供重要的支撐。

黃金相對於債券表現 (圖表取自 Zero Hedge)
黃金相對於債券表現 (圖表取自 Zero Hedge)

今年貴金屬一直承受著美國聯準會積極收緊貨幣政策的壓力，儘管它相對於美元和美國公債殖利率的表勢，表現仍相對較好。

Shiels 預計，隨著去全球化進程加速，非 G-10 國家將「重新商品化」，並增加黃金持有量。

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