對抗美元霸權？多國央行2022年恐慌性購買黃金

各國央行正在以 1967 年以來最快的速度買入黃金，分析師將中國及俄羅斯視為最大買家，這表明一些國家渴望實現外匯準備多元化，以減少對美元的依賴。

中俄預計增持

上個月，世界黃金協會 (WCG) 估計，全球官方金融機構今年以來，已經購買了 673 噸黃金，超過過去 55 年以來任何年份。僅在第三季，各國央行就購買了近 400 噸黃金，這是自 2000 年有記錄以來，最大的單季購買狂潮。

當時並不確定有 300 噸黃金的「神祕買家」是誰，僅土耳其及卡達的央行公布大量購買黃金，此後不久，中國公布其黃金儲備三年多來首次增加，揭開了這一謎團。

央行持有黃金大增 (圖表取自 Zero Hedge)

與此同時，俄羅斯在俄烏戰爭後，就不願意公布外匯準備及黃金儲量數據，但多次表明將繼續減持美元、美債。

根據瑞士私人銀行寶盛數據，俄羅斯央行已將其持有的美國國債，從 2012 年的逾 1500 億美元降至僅 20 億美元，同時增加了逾 1350 噸黃金儲備，按當前價格計算，增加的價值近 800 億美元。

憂心地緣政治

黃金市場 BullionVault 的研究主管 Adrian Ash 表示，在美國及其盟友凍結俄羅斯的美元儲備後，各國央行轉向黃金，表明對地緣政治的不信任、懷疑和不確定。

貴金屬貿易公司 MKS PAMP 金屬策略師 Nicky Shiels 表示，西方國家所實施的制裁和凍結資產等措施，促使其他國家提出疑問：「當美國和西方政府可以隨時沒收時，我們是否應該持有這麼多美元？」

瑞士寶盛研究主管 Carsten Menke 認為，俄羅斯和中國的購買，表明這些國家更加不願意依賴美元。

Menke 指出，這些中央銀行經由將更大比例的儲備投資於黃金，藉以傳遞的訊息是—他們不想依賴美元作為他們的主要儲備資產。

提供金價支撐

雖然央行購買很少能推動黃金持續上漲，但它可以在價格下跌時提供重要的支撐。

黃金相對於債券表現 (圖表取自 Zero Hedge)

今年貴金屬一直承受著美國聯準會積極收緊貨幣政策的壓力，儘管它相對於美元和美國公債殖利率的表勢，表現仍相對較好。

Shiels 預計，隨著去全球化進程加速，非 G-10 國家將「重新商品化」，並增加黃金持有量。