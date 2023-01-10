鉅亨美股雷達：市場靜候鮑爾發表談話 蘋果擬棄博通採用自研晶片

美股重要看點：

美聯準會 (Fed) 主席鮑爾將出席銀行獨立性討論會並發表談話。美國 10 年期公債殖利率來到 3.554%。美股期貨週二 (10 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.30%，標普 500 期貨跌 0.17%，那斯達克 100 期貨跌 0.07%。

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週一表示，聯準會應該在第二季初將終點利率升至 5% 以上，然後長期「按兵不動。」

波斯提克稱：「我們必須堅持，聯準會致力於解決高通膨問題，因此有必要將終點利率上調至 5% 至 5.25%，排除過剩經濟需求。」

同日，舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 也提到，聯準會目前宣布戰勝通膨仍為時過早，她預計終點利率將調至 5% 以上。

摩根士丹利首席固定收益策略師 Jim Caron 指出，儘管聯準會官員目前預計明年將把利率提高到 5% 以上，但交易員依舊低估這一局勢。市場目前預估聯準會在 5 月會議前僅會升息 2 碼左右，然後到 2023 年底前降息 2 碼。

紐約聯邦準備銀行周一 (9 日) 公布最新調查，美國消費者在 2022 年 12 月對未來一年的通膨預期為 5%，比 11 月調查結果減少 0.2 個百分點。儘管這仍高於聯準會 (Fed) 的 2% 通膨目標，仍是對抗通膨路上的進展。

然而調查也顯示，消費者對未來一年的家庭支出預期大幅下滑至 5.9%，是 2022 年 1 月以來最低，和 11 月掉了 1 個百分點，更遠低於 2022 年 5 月調查時的 9% 歷史紀錄。同時，消費者認為未來一年的家庭所得將成長 4.6%。

股市方面，投行 Jefferies 週一 (9 日) 預測，數家大型科技公司因其削減成本的舉措和具有吸引力的估值，今年可望表現優於市場。

網路分析師 Brent Thill 表示，2023 年他最喜歡的三大個股分別是：臉書母公司 Meta (META-US)、谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US)，以及 Uber (UBER-US)，他均給予這三檔「買進」評級。

該分析師重申對 Meta 股票 155 美元的目標價，以及對 Alphabet 的股票目標價為 125 美元，但他將對 Uber 的目標價自 50 美元調降至 38 美元。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國上週 API 原油庫存變動

美國上週 EIA 原油庫存變動

重要個股動態：

蘋果近年來積極推動核心零件的自主研發進程，試圖降低對外部供應商的依賴，除了英特爾和高通之外，彭博引述知情人士說法報導，蘋果 (AAPL-US) 正在開發博通晶片的替代品，目標為 2025 年前讓自家設備採用。

知情人士還透露，蘋果打算在 2024 年底或 2025 年初以自家第一款行動通訊數據晶片取代高通。市場原本預期，蘋果最快今年就能以自家零件取代高通，但因研發受阻導致計畫延後。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

特斯拉 (TSLA-US) 週一盤中曾飆高逾 9% 到單日高點 (每股 123.52 美元)，較上週五的 52 週低點上漲約 20%，收盤時漲幅有所收斂，但仍大漲 5.9%，報每股 119.77 美元，成為標普 500 指數和那斯達克 100 指數中表現最佳的一檔股票。

從技術分析角度來看，22V Research 高級董事總經理兼技術股票交易策略主管 John Roque 提到，這可能是一次超賣反彈，預估這波反彈可能會達到每股 150 美元。

S3 Partners 董事總經理 Ihor Dusaniwsky 認為：「特斯拉走勢可能會迫使一些空頭回補，因為賣空者希望兌現部分按市值計算的收益。」

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

據《Semafor》周二 (10 日) 報導，微軟 (MSFT-US) 正在洽談向人工智慧公司 OpenAI 投資高達 100 億美元，OpenAI 是 AI 聊天機器人 ChatGPT 的創建者。

微軟在 2019 年向 OpenAI 投資了約 10 億美元，並正在就增加其在該公司的股份進行談判。有其他報導稱，微軟有意將 OpenAI 的技術整合到其 Office、電子郵件或搜尋引擎中。