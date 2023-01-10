鉅亨美股雷達：市場靜候鮑爾發表談話 蘋果擬棄博通採用自研晶片

鉅亨美股雷達：市場靜候鮑爾發表談話 蘋果擬棄博通採用自研晶片(圖片：AFP)
鉅亨美股雷達：市場靜候鮑爾發表談話 蘋果擬棄博通採用自研晶片(圖片：AFP)
美股重要看點：

美聯準會 (Fed) 主席鮑爾將出席銀行獨立性討論會並發表談話。美國 10 年期公債殖利率來到 3.554%。美股期貨週二 (10 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.30%，標普 500 期貨跌 0.17%，那斯達克 100 期貨跌 0.07%。

亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週一表示，聯準會應該在第二季初將終點利率升至 5% 以上，然後長期「按兵不動。」

波斯提克稱：「我們必須堅持，聯準會致力於解決高通膨問題，因此有必要將終點利率上調至 5% 至 5.25%，排除過剩經濟需求。」

同日，舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 也提到，聯準會目前宣布戰勝通膨仍為時過早，她預計終點利率將調至 5% 以上。

摩根士丹利首席固定收益策略師 Jim Caron 指出，儘管聯準會官員目前預計明年將把利率提高到 5% 以上，但交易員依舊低估這一局勢。市場目前預估聯準會在 5 月會議前僅會升息 2 碼左右，然後到 2023 年底前降息 2 碼。

紐約聯邦準備銀行周一 (9 日) 公布最新調查，美國消費者在 2022 年 12 月對未來一年的通膨預期為 5%，比 11 月調查結果減少 0.2 個百分點。儘管這仍高於聯準會 (Fed) 的 2% 通膨目標，仍是對抗通膨路上的進展。

然而調查也顯示，消費者對未來一年的家庭支出預期大幅下滑至 5.9%，是 2022 年 1 月以來最低，和 11 月掉了 1 個百分點，更遠低於 2022 年 5 月調查時的 9% 歷史紀錄。同時，消費者認為未來一年的家庭所得將成長 4.6%。

股市方面，投行 Jefferies 週一 (9 日) 預測，數家大型科技公司因其削減成本的舉措和具有吸引力的估值，今年可望表現優於市場。

網路分析師 Brent Thill 表示，2023 年他最喜歡的三大個股分別是：臉書母公司 Meta (META-US)、谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US)，以及 Uber (UBER-US)，他均給予這三檔「買進」評級。

該分析師重申對 Meta 股票 155 美元的目標價，以及對 Alphabet 的股票目標價為 125 美元，但他將對 Uber 的目標價自 50 美元調降至 38 美元。

美股前一交易日漲跌：
  • 美股道瓊指數下跌 112.96 點，或 0.34%，收 33,517.65 點。
  • 那斯達克指數上漲 66.36 點，或 0.63%，收 10,635.65 點。
  • 標普 500 指數下跌 2.99 點，或 0.08%，收 3,892.09 點。
  • 費城半導體指數上漲 50.65 點，或 1.92%，收 2,686.75 點。
今日重要總經數據：
  • 美國上週 API 原油庫存變動
  • 美國上週 EIA 原油庫存變動
重要個股動態：
1. 蘋果 (AAPL-US)

蘋果近年來積極推動核心零件的自主研發進程，試圖降低對外部供應商的依賴，除了英特爾和高通之外，彭博引述知情人士說法報導，蘋果 (AAPL-US) 正在開發博通晶片的替代品，目標為 2025 年前讓自家設備採用。

知情人士還透露，蘋果打算在 2024 年底或 2025 年初以自家第一款行動通訊數據晶片取代高通。市場原本預期，蘋果最快今年就能以自家零件取代高通，但因研發受阻導致計畫延後。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨
AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨
2. 特斯拉 (TSLA-US)

特斯拉 (TSLA-US) 週一盤中曾飆高逾 9% 到單日高點 (每股 123.52 美元)，較上週五的 52 週低點上漲約 20%，收盤時漲幅有所收斂，但仍大漲 5.9%，報每股 119.77 美元，成為標普 500 指數那斯達克 100 指數中表現最佳的一檔股票。

從技術分析角度來看，22V Research 高級董事總經理兼技術股票交易策略主管 John Roque 提到，這可能是一次超賣反彈，預估這波反彈可能會達到每股 150 美元。

S3 Partners 董事總經理 Ihor Dusaniwsky 認為：「特斯拉走勢可能會迫使一些空頭回補，因為賣空者希望兌現部分按市值計算的收益。」

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨
TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨
3. 微軟 (MSFT-US)

據《Semafor》周二 (10 日) 報導，微軟 (MSFT-US) 正在洽談向人工智慧公司 OpenAI 投資高達 100 億美元，OpenAI 是 AI 聊天機器人 ChatGPT 的創建者。

微軟在 2019 年向 OpenAI 投資了約 10 億美元，並正在就增加其在該公司的股份進行談判。有其他報導稱，微軟有意將 OpenAI 的技術整合到其 Office、電子郵件或搜尋引擎中。

MSFT 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨
MSFT 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨
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