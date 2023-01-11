需求疲軟 美國去年11月批發庫存攀升

由於借貸成本上升打壓銷售，美國去年 11 月批發庫存強勁成長，庫存與銷售之比升至近兩年半來新高。美國商務部周二（10 日）表示，美國去年 11 月批發庫存終值報 1%，符合市場預期，去年 10 月為 0.6%；按年來看，去年 11 月批發庫存成長 20.9%。庫存是國內生產毛額（GDP）的一個關鍵組成部分。

雖然美國批發庫存在去年 11 月有所成長，但與 2021 年底和 2022 年初的強勁增加相比，庫存累積的速度已大幅放緩，部分原因是供應鏈改善以及聯準會（Fed）為對抗通膨而大舉升息導致商品需求下滑。

觀察數據細項，家具、電腦和專業設備庫存以及電器設備、金屬、五金和機械均有增加，但汽車庫存繼去年 10 月成長 0.5% 後持平。

另外去年 11 月不包括汽車的批發庫存成長 1%，該部分會被納入 GDP 計算，而這一指數成長表明，在連續兩季拖累美國 GDP 後，庫存可能替美國去年第四季 GDP 做出貢獻。

市場預估美國去年第四季 GDP 季增年率高達 3.8%，美國經濟在去年上半年萎縮後，去年第三季成長 3.2%。

另一方面，美國批發商銷售額繼去年 10 月持平後，去年 11 月下滑 0.6%。數據顯示耐久財銷量下降，而非耐久財銷量溫和上升，通常耐久財銷售往往是賒帳方式購買。

按照去年 11 月的銷售速度，批發商需要 1.35 個月才能清光庫存，這次自 2020 年 6 月以來最久，高於去年 10 月的 1.32 個月。值得注意的是，未售出商品庫存的增加迫使一些零售商提供大幅折扣，隨時間推移將有助降低通膨。