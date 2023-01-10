〈美股早盤〉Fed主席鮑爾演講未提及利率前景 主要指數漲跌互現

美國聯準會（Fed）主席鮑爾在稍早的演講中並未就利率前景給出任何線索，美股指數期貨跌幅收窄，此前一天兩位 Fed 官員表示，現在宣布戰勝通膨可能還為時過早，市場對升息擔憂仍在，美股主要指數周二（10 日）走勢波動。

截稿前，道瓊工業指數漲 0.05%，那斯達克綜合指數漲 0.02%，標普 500 指數跌 0.03%，費城半導體指數跌近 0.4%。

鮑爾周二在瑞典斯德哥爾摩的論壇上就央行獨立性發表簡短談話。他認為 Fed 在應對持續高漲的通膨時，有必要擺脫政治影響，而穩定物價需要作出在政治上不受歡迎的艱難決定，因為 Fed 透過上調利率放緩經濟，以引導通膨回落。

交易員原本希望隨全球通膨放緩，Fed 大幅升息舉措會迅速結束，然而他們的期望在周一破滅。舊金山聯準銀行總裁戴莉（Mary Daly）預估 Fed 將把利率升至 5% 以上；亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）也表示應該在今年第二季初將利率上調至 5% 以上，然後維持一段長時間不變。

與此同時，摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）周二受訪時表示，聯準會（Fed）可能需要把利率升逾目前預期的 5% 水準，但他贊成暫停升息觀察去年緊縮政策的全面影響。

歐洲方面，高盛經濟學家表示，他們不再預測歐元區會出現經濟衰退，因為歐洲經濟在去年證實更具彈性，同時天然氣價格大幅下跌、中國比預期更早放棄對新冠疫情的嚴格封鎖措施。

華爾街大行摩根大通 (JPM-US)、美國銀行 (BAC-US)、花旗集團 (C-US) 和富國銀行 (WFC-US) 將於本周公布去年第四季業績，機構預料他們的獲利將會下滑。

根據 Refinitiv 數據，包括摩根士丹利 (MS-US) 和高盛 (GS-US)，這 6 家最大銀行預估將總共準備 57 億美元的準備金來應對不良貸款，比去年同期的 23.7 億美元增逾一倍，而淨利潤將平均較前年同期下滑 17%。此外，Dealogic 數據顯示，去年第四季全球投行業務收入降至 153 億美元，較前年同期降逾 50%。

截至台北時間周二（10 日）22 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 0.45%，至每股 119.17 美元

特斯拉中國宣布降價後，三天內接獲 3 萬輛電動車訂單，特斯拉再度調降售價，導致中國部分造車新勢力如臨大考，特別是售價相近且銷量不高的車廠，甚至車廠因此緊急啟動銷售話術培訓。另外，特斯拉中國官網訂購頁面也顯示，Model Y 後輪驅動、長續航版預計交付周期延長至 2-5 周，原本為 1-4 周，顯露銷售回溫跡象。

微軟 (MSFT-US) 早盤上漲 1.23%，至每股 229.91 美元

據《Semafor》報導，微軟正在洽談向人工智慧公司 OpenAI 投資高達 100 億美元，OpenAI 是 AI 聊天機器人 ChatGPT 的創建者。知情人士稱，此次融資還包括其他風投公司。連同新投資在內，OpenAI 的估值將達到 290 億美元。

目前尚不清楚這一交易是否已經談成，但最近幾周發給潛在投資者的文件顯示，本次交易的目標是在 2022 年底前完成。

波音 (BA-US) 早盤下跌 1.62%，至每股 205.21 美元

美國航空巨擘波音公司股價盤前下跌逾 2%，此前摩根士丹利將該公司股票評等從「增持」（overweight）下調至「中立」（equal weight），理由是該公司股票在當前水準缺乏上漲潛力。摩根士丹利在報告中表示：「我們認為風險回報均衡，因多數近期和中期利多因素已成為現實。」

今日關鍵經濟數據：

美國去年 11 月批發庫存月率終值預期 1%，前值 1%

美國去年 11 月批發銷售額月率預期 0.4%，前值 0.5%

華爾街分析：

AJ Bell 投資總監 Russ Mould 表示，美國經濟軟著陸的希望越來越大，如果 Fed 在利率問題上保持鷹派立場，這種希望可能會破滅。

Hargreaves Lansdown 資深投資和市場分析師 Susannah Streeter 表示，投資人緊盯任何顯示通膨降溫的經濟數據，期盼 Fed 官員的鷹派立場軟化，但近期各官員發言仍亮出鷹爪，顯然官員認為遏止通膨的工作遠未結束。