國泰蔡家買全家股是否踩產金分離紅線 金管會四大面向審查

金管會表態將從四大面向審查國泰蔡家買全家持股是否違反產金分離。(鉅亨網資料照)
金管會表態將從四大面向審查國泰蔡家買全家持股是否違反產金分離。(鉅亨網資料照)

國泰金 (2882-TW) 大股東萬寶開發接手全家 (5903-TW) 股票，是否有違金管會產金分離原則，引發市場關注。對此，金管會今 (10) 日證實已約談萬寶開發負責人，大股東專業性、財務能力、經濟力量是否不當集中，以及風險區隔等四大面向著手檢視。

老牌食品大廠泰山 (1218-TW) 無預警出脫全家持股，最後經證實全家股票由國泰金大股東萬寶開發接走，而這也引發市場質疑，國泰金蔡家透過大股東萬寶開發接手全家股票，是否踩到金管會產金分離的紅線？

對此，金管會銀行局副局長童政彰今 (10) 日表示，金管會已在上周請萬寶開發負責人前來說明，目前正就萬寶開發所陳述的內容與事實進行釐清，強調後續會就相關內容統一對外說明。

媒體提問，金管會要如何審視萬寶開發接手全家股票，是否違反產金分離原則？童政彰則說，金管會將從大股東專業性、財務能力、經濟力量是否不當集中，以及風險區隔等四大面向著手，檢視萬寶是否違反產金分離原則。

童政彰強調，目前正在就萬寶開發陳述的內容進行釐清與了解，強調未來將對外統一說明，而若有必要也不排除再度約談萬寶開發。

為落實產金分離，金管會針對產金分離訂出三大規定，金控或銀行董事長及總經理，不可同時擔任非金融事業董事長、總經理；第二，金控、銀行對單一非金融相關事業投資比重不得逾 5% 上限；第三，如欲持有金控或銀行股權超過 10% 的股東，必須事先經主管機關審查。

泰山出售全家持股惹議不僅遭金管會盯上，日前也遭證交所以「內控執行重大缺失」、「違反重訊的查證與公開處理程序」兩大缺失，恐影響股東權益與股價等疑慮，對泰山祭出 200 萬元高額罰單。
 

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