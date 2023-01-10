國泰蔡家買全家股是否踩產金分離紅線 金管會四大面向審查

國泰金 (2882-TW) 大股東萬寶開發接手全家 (5903-TW) 股票，是否有違金管會產金分離原則，引發市場關注。對此，金管會今 (10) 日證實已約談萬寶開發負責人，大股東專業性、財務能力、經濟力量是否不當集中，以及風險區隔等四大面向著手檢視。

老牌食品大廠泰山 (1218-TW) 無預警出脫全家持股，最後經證實全家股票由國泰金大股東萬寶開發接走，而這也引發市場質疑，國泰金蔡家透過大股東萬寶開發接手全家股票，是否踩到金管會產金分離的紅線？

對此，金管會銀行局副局長童政彰今 (10) 日表示，金管會已在上周請萬寶開發負責人前來說明，目前正就萬寶開發所陳述的內容與事實進行釐清，強調後續會就相關內容統一對外說明。

媒體提問，金管會要如何審視萬寶開發接手全家股票，是否違反產金分離原則？童政彰則說，金管會將從大股東專業性、財務能力、經濟力量是否不當集中，以及風險區隔等四大面向著手，檢視萬寶是否違反產金分離原則。

童政彰強調，目前正在就萬寶開發陳述的內容進行釐清與了解，強調未來將對外統一說明，而若有必要也不排除再度約談萬寶開發。

為落實產金分離，金管會針對產金分離訂出三大規定，金控或銀行董事長及總經理，不可同時擔任非金融事業董事長、總經理；第二，金控、銀行對單一非金融相關事業投資比重不得逾 5% 上限；第三，如欲持有金控或銀行股權超過 10% 的股東，必須事先經主管機關審查。

泰山出售全家持股惹議不僅遭金管會盯上，日前也遭證交所以「內控執行重大缺失」、「違反重訊的查證與公開處理程序」兩大缺失，恐影響股東權益與股價等疑慮，對泰山祭出 200 萬元高額罰單。

