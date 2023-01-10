保勝光學2022年營收5.5億元 創歷史次高

光學鏡頭廠保勝光學 (6517-TW) 今 (10) 日公布最新營收，2022 年營收達 5.51 億元，創歷史次高，年增 2 成，保勝光學預計今年開始切入檢測設備及半導體檢測設備，估營收也將較去年有雙位數成長。

保勝光學 2022 年 12 月營收 3726 萬元，月減 35.71%，年減 31.34%，第四季營收 1.56 億元，創新高，季增 13.61%，年增 47.78%，全年營收 5.51 億元，年增 20.07%。

保勝光學去年第四季營收優於第三季，符合公司預期，公司全力聚焦包括半導體檢測、AOI 檢測設備、航太應用開發，預估 2024 年可望陸續看到明顯效益。

保勝光學主要從事各類光學玻璃鏡片、鏡頭的設計、製造及銷售，產品應用於投影設備如電影院、家庭劇院等以及運動光學如賞鳥鏡、望遠鏡等，自動光學檢測設備及半導體檢測設備等不同領域。

保勝光學去年 12 月 15 日以每股 32.8 元上櫃掛牌交易。

保勝光學 2022 年第三季營收 1.37 億元，稅後純益爲 3354 萬元，單季每股純益 1.2 元；前三季營收 3.96 億元，毛利率 38.02%，稅後純益 8579 萬元，每股純益 3.07 元。