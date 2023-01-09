降價策略提振需求？特斯拉中國交車時間變長

路透周一（9 日）報導，特斯拉表示中國部分 Model Y 型號的潛在買家等待時間可能會更久，這表明該公司上周五宣布的降價可能刺激了其第二大市場的需求。

根據特斯拉網站顯示，周一後輪驅動版和 Long Range 版 Model Y 的訂單等待時間較上周五延長一周。上述兩個 Model Y 版本的等待時間目前為兩到五周，而 Model 3 的所有版本和 Model Y 的 Performance 版本的等待時間仍為一至四周。

特斯拉上周五將中國製電動車價格下調 6% 至 13.5%，使其部分車型的價格接近比亞迪 (1211-HK) 最暢銷車型。分析師認為，這一舉措表明在中國需求疲軟之際，一場價格戰可能正在成形。

路透援引知情人士消息報導，截至周一特斯拉尚未對其上海廠的 1 月生產計畫做出任何調整，從 1 月 20 日開始到月底暫停產線。

此外，去年底購買特斯拉汽車並錯過額外折扣的中國車主表示，在一連串的抗議後正在等待該公司回應他們要求的補償。一些中國買家憤怒表示他們被誤導以為不會再有進一步折扣，同時許多人也趁年底中國補貼計畫到期之際購車。

特斯拉一名代表上周六表示並沒有補償那些買家的任何計畫，而今日該公司並未回應置評請求。

另一方面，特斯拉從周一開始向同意購買現有庫存的新加坡買家提供折扣，並將中國、南韓、日本和澳洲市場列入新提供獎勵措施的市場。

截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 盤前股價上漲 1.63%，每股暫報 114.90 美元。